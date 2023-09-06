Карта боевых действий 6 сентября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 6 сентября 2023 года засеяна тысячами дорог. Защитников они ведут в бой, чтобы потом иметь возможность выбрать другую — свою дорогу домой.

Но пока бои продолжаются и ни на минуту не стихают, наши защитники держат фронт и под вражескими обстрелами освобождают родную землю.

Следить за достижениями украинских защитников, которые даются кровью и потом, можно в сводках Генштаба ВСУ и Института изучения войны. А чтобы они радовали ежедневно — нужно вдобавок поддерживать наших защитников.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели наступательные действия и продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западной границе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес 32 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Сидоровки Сумской области и Удов, Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Клюсы, Карповичи, Бучки Черниговской области, Зноб-Новгородское, Ромашково, Бугор, Ворожба, Веселовка, Поповка Сумской области и Уды, Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Черное Харьковской области.

На Купянском направлении противник продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Ковалевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Торского, Северска и Спорного Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Федоровка Вторая, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Победа, Катериновка, Веселый Гай Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Водяное, Новоукраинка, Шахтерское, Урожайное, Федоровка, Шевченко Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Великомихайловка, Никополь, Добрая Надия Днепропетровской области, Новодаровка, Малиновка, Затишье, Новоандреевка, Степовое, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Михайловки. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Солнечное Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях и один состав боеприпасов противника.

В то же время, появляются сообщения бойцов, что россияне испытывают неизвестное химическое оружие на наших военных. Читай, через что проходят ВСУ в Донецкой области.

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