Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Каждый день из-за российских обстрелов погибают гражданские люди всех возрастов, многие дети получили ранения или потеряли жизнь.

Ночью 21 мая россияне нанесли удар по Покровску Донецкой области: к сожалению, известно о погибших и раненых.

О взрывах в Покровске и их последствиях читай в материале дальше.

Взрывы в Покровске: что известно

21 мая 2024 около 23:00 в Покровске раздавались взрывы. Об этом и последствиях удара сообщила Донецкая областная прокуратура.

В результате ракетного удара по Покровску погибли два человека, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения

Уже известно, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

— По данным следствия, 21 мая 2024 года, в 23:00, войска РФ нанесли ракетный удар по территории поселка Рог Покровской общины. Попадание произошло во дворе частного дома, где жила семья.

Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет.

— Десятилетний сын супругов получил минно-взрывную травму, — говорится в сообщении.

В результате взрыва в Покровске травмы получил 24-летний житель соседнего дома. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Взрыв повредил три домохозяйства и газопровод. Предварительно, российские оккупанты применили для атаки ракету Искандер.

Взрывы в Покровске: фото

Взрывы в Покровске: от российского удара погибли люди, пострадал ребенок / 5 Фотографий

Украинские военные сообщают, что оккупанты изменили тактику своих штурмов в Донецкой области. Что об этом известно, читай по ссылке.

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