Карта боевых действий 22 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 22 мая информирует не только о последних изменениях на фронте, но и о настроениях во вражеских войсках, показывает оценку западных экспертов и в который раз напоминает нам о важности усиления фронта — человеческими и финансовыми ресурсами.

Сейчас продолжаются активные бои, россияне прут изо всех сил. Так что, пожалуйста, не игнорируй призывы друзей, знакомых или благотворительных фондов задонатить несколько гривен на сбор для военных на горячих направлениях. Твои пять-десять гривен могут спасти не одну жизнь украинских солдат.

Какая ситуация на фронте, узнавай с карты боевых действий Украины.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что первоначально российское военное командование планировало, что российские войска быстро добьются значительного прогресса на севере Харьковской области.

Но ограниченная группировка сил, развернутая в этом районе, свидетельствует, что российское военное командование, вероятно, изменило эти планы в преддверии наступательных операций в Харьковской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 мая 2024 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновения. Российские оккупанты атакуют наши позиции, используя преимущество в живой силе и технике.

Однако украинские воины стойко защищают родную землю, решительно отражают вражеские атаки, а на некоторых участках контратакуют и улучшают тактическое положение.

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара, 35 авиаударов (в том числе с применением 48 КАБ) и 367 ударов дронами-камикадзе. Совершил почти 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

На Харьковском направлении российские захватчики десять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Украинские воины отразили шесть попыток противника продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, а также штурм в направлении Плетеновка — Волчанск.

Напряженной остается ситуация в районе Старицы, где отбита одна атака в направлении Новой Таволжанки (РФ). Еще две атаки из Бугроватки продолжаются.

Украинские защитники контратакуют и принимают меры по усилению устойчивости обороны.

На Купянском направлении количество атак врага возросло до 12. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка. На направлении Берестового наши защитники отразили два штурма противника. Ситуация контролируется, проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении потери позиций не допущены. Попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Терны была подавлена.

На Северском направлении наши защитники отразили десять штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Выемки и Раздолевки. Еще один бой вблизи Белогоровки продолжается. У агрессора успеха нет.

На Краматорском направлении было отбито десять атак. Так, российские оккупанты пять раз тщетно пытались вклиниться в оборонительные рубежи наших войск в районе Клищеевки, трижды — у Андреевки, а также в районах Нового и Ивановского.

На этом направлении потери противника составляют 135 человек и 50 единиц техники. В частности, уничтожены танк, два БТРа и повреждена станция РЭБ Бурелом.

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения. С начала суток количество вражеских штурмов возросло до 37. Противник 15 раз пытался продвинуться от Очеретиного в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса, Евгеньевки, продолжаются тяжелые бои.

Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток прорвать нашу оборону в районе Новоселовки Первой, Северного и Нетайлового. На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра. Силами обороны принимаются меры по отражению врага и стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении наши защитники продолжают подавлять активность противника, который с начала минувших суток дважды неудачно атаковал наши позиции.

На Времивском направлении ситуация значительных изменений не претерпела, однако агрессор в Старомайорском районе сосредоточил значительное количество средств огневого поражения и увеличил его интенсивность. Проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Приднепровском направлении ситуация изменений не претерпела. На Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник сегодня активных наступательных действий не проводил.

Украинские воины наносят врагу огневое поражение, истощая его по всей линии фронта.

Оккупанты изменили свою тактику в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Детальнее об этом читай в нашем другом материале.

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