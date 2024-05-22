Карта бойових дій 22 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 22 травня інформує не лише про останні зміни на фронті, а й про настрої у ворожих військах, показує оцінку західних експертів та вкотре нагадує нам про важливість підсилення фронту — людськими та фінансовими ресурсами.

Зараз тривають активні бої, росіяни пруть з усією силою. Тож, будь ласка, не ігноруй заклики друзів, знайомих чи благодійних фондів задонатити кілька гривень на збір для військових на гарячих напрямках. Твої пʼять-десять гривень можуть врятувати не одне життя українських солдатів.

Яка ситуація на фронті, дізнавайся з карти бойових дій України.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що спочатку російське військове командування планувало, що російські війська швидко досягнуть значного прогресу на півночі Харківської області.

Але обмежене угруповання сил, розгорнуте в цьому районі, свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, змінило ці плани напередодні наступальних операцій у Харківській області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 травня 2024 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 94 бойові зіткнення. Російські окупанти атакують наші позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці.

Однак українські воїни стійко боронять рідну землю, рішуче відбивають ворожі атаки, а на деяких ділянках контратакують та покращують тактичне положення.

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари, 35 авіаударів (зокрема із застосуванням 48 КАБів) та 367 ударів дронами-камікадзе. Здійснив майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку російські загарбники десять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка – Вовчанськ.

Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (РФ). Ще дві атаки з Бугруватки тривають.

Українські захисники контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

На Куп’янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового наші захисники відбили дві штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку втрат позицій не допущено. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Терни була придушена.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили десять штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Ще один бій поблизу Білогорівки триває. Агресор успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито десять атак. Так, російські окупанти п’ять разів марно намагалися вклинитися в оборонні рубежі наших військ у районі Кліщіївки, тричі — біля Андріївки, а також у районах Нового й Іванівського.

На цьому напрямку втрати противника наразі становлять 135 осіб та 50 одиниць техніки. Зокрема, знищено танк, два БТРи та пошкоджено станцію РЕБ Бурелом.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37. Противник 15 разів намагався просунутись від Очеретиного в напрямках Новоолександрівки, Калинового, Прогресу, Євгенівки, тривають важкі бої.

Крім того, російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону в районі Новоселівки Першої, Сєвєрного та Нетайлового. На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку наші оборонці продовжують придушувати активність противника, який з початку минулої доби двічі невдало атакував наші позиції.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала, однак агресор у районі Старомайорського зосередив значну кількість засобів вогневого ураження та збільшив його інтенсивність. Проводяться заходи зі стабілізації обстановки.

На Придніпровському напрямку ситуація змін не зазнала. На Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник сьогодні активних наступальних дій не проводив.

Українські воїни завдають ворогу вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту.

Окупанти змінили свою тактику у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Детальніше про це читай в нашому іншому матеріалі.

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