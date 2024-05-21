ЗСУ підтвердили знищення корабля Циклон — останнього носія Калібрів у Криму (офіційно)

У ніч на 19 травня Збройні сили України знищили тральщик Ковровец Чорноморського флоту РФ. Разом з ним на дно пішов й ракетний корабель Циклон.

Цю інформацію 21 травня підтвердив Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

— За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель Циклон проекту 22800, — йдеться у повідомленні.

Це останній носій крилатих ракет Калібр в районі тимчасового окупованого Криму. Про це заявив керівник прес-центру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Знищення МРК Циклон — що відомо

Раніше Дмитро Плетенчук повідомив, що є ймовірність того, що Чорноморський флот РФ у Криму втратив останній носій крилатих ракет.

Керівник прес-центру зазначив, що йдеться про останній ракетоносій, який перебував саме в Криму, адже інші було переміщено до Новоросійська.

В ефірі Радіо Свобода Плетенчук додав, що Циклон виконував роль засобу ППО — він був озброєний ЗРК Панцир-С, проте жодного пострілу з цього корабля окупанти не зробили.

За його словами, якщо ураження корабля підтвердиться, це дає українським військовим більше часу на реагування під час ракетних ударів:

— Це впливає в будь-якому разі на тактичні спроможності армії РФ в нашому регіоні. І це їх, звісно, суттєво зменшує. Якби Циклон умовно в Криму застосував, наприклад, ті самі Калібри, часу на реагування в нас було б набагато менше, ніж із Новоросійська, тому для нас це питання безпеки.

Про знищення корабля в порту Севастополя повідомляли й російські пабліки в Telegram. За їхніми даними, ракетоносій нібито був уражений ракетами ATACMS. Шість членів екіпажу загинули, 11 поранено.

Малий ракетний корабель Циклон — характеристики

Циклон — малий ракетний корабель проекту 22800 Каракурт.

Його будівництво заклали в червні 2016 року на суднобудівному заводі Залив у Керчі, а спустили на воду в червні 2020 року.

У грудні 2021 року ракетоносій був переміщений до Севастополя для проведення випробувань, а в липні 2023 його передали на озброєння Військово-морського флоту РФ.

Має на озброєнні установки вертикального пуску ракет Онікс і Калібр, модернізовану артустановку калібру 76,2 мм АК-176МА і ЗРАК Палаш.

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