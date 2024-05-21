ВСУ подтвердили уничтожение корабля Циклон — последнего носителя Калибров в Крыму (официально)

В ночь на 19 мая Вооруженные силы Украины уничтожили тральщик Ковровец Черноморского флота РФ. Вместе с ним ко дну пошел ракетный корабль Циклон.

Эту информацию 21 мая подтвердил Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook.

– По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль Циклон проекта 22800, – говорится в сообщении.

Это последний носитель крылатых ракет Калибр в районе временного оккупированного Крыма. Об этом заявил руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

Уничтожение МРК Циклон — что известно

Дмитрий Плетенчук сообщил, что есть вероятность, что Черноморский флот РФ в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет.

Руководитель пресс-центра отметил, что речь идет о последнем ракетоносителе, который находился именно в Крыму, ведь другие были перемещены в Новороссийск.

В эфире Радио Свобода Плетенчук добавил, что Циклон выполнял роль средства ПВО — он был вооружен ЗРК Панцирь-С, однако ни одного выстрела из этого корабля оккупанты не произвели.

По его словам, если поражение корабля подтвердится, это дает украинским военным больше времени на реагирование во время ракетных ударов.

— Это влияет в любом случае на тактические возможности армии РФ в нашем регионе. И это их, конечно, существенно снижает. Если бы Циклон, условно, в Крыму применил те же Калибры, времени на реагирование у нас было бы гораздо меньше, чем из Новороссийска, поэтому для нас это вопрос безопасности.

Об уничтожении корабля в порту Севастополя сообщали и российские паблики в Telegram. По их данным, ракетоноситель якобы был поражен ракетами ATACMS. Шесть членов экипажа погибли, 11 ранены.

Малый ракетный корабль Циклон — характеристики

Циклон — малый ракетный корабль проекта 22800 Каракурт.

Его строительство было заложено в июне 2016 года на судостроительном заводе Залив в Керчи, а спущен на воду корабль в июне 2020 года.

В декабре 2021 года ракетоноситель был перемещен в Севастополь для проведения испытаний, а в июле 2023 года его передали на вооружение Военно-морскому флоту РФ.

Ракетный корабль Циклон имеет на вооружении установки вертикального пуска ракет Оникс и Калибр, модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА и ЗРАК Палаш.

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