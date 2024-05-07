Война в Украине

Российский катер Мангуст пошел ко дну после атаки ГУР

Ольга Петухова 07 мая 2024, 14:15
катер Мангуст
Фото: Суспільне

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