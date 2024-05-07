Российский катер Мангуст пошел ко дну после атаки ГУР

Ночью 6 мая спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Group 13 в оккупированном Крыму потопило российский скоростной катер Мангуст 12150 с боекомплектом и вооружением. О цене, боевых и скоростных характеристиках Мангуста 12150 и деталях операции ГУР — в нашем материале.

Бойцы ГУР потопили современный российский боевой катер Мангуст

Подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Group 13 провело боевую операцию в районе бухты Узкая Евпаторийского района (бывший Черноморский район) на западном побережье оккупированного Крыма.

Минус еще одно судно россиян — отчитались разведчики. Точно в цель попал наш морской беспилотник Magura V5, в результате ко дну пошел российский скоростной катер Мангуст серии 12150.

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Об очередной операции разведчиков в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он подтвердил не только поражение, но и полное уничтожение скоростного катера Мангуст 12150.

“В черноморской акватории их не так много. И вот сегодня уничтожили один, это уже точно”, — сказал он. И добавил, что линейка украинских морских дронов помогает применять каждый раз новую тактику, под которую оккупанты не успевают адаптироваться.

Что известно о катере Мангуст 12150: характеристики и оснастка

Очередной потопленный нашими морскими дронами корабль Мангуст 12150 позиционируется россиянами как новейшая разработка российских конструкторов.

В описании судна они указывают, что оно “не имеет аналогов в мировом кораблестроении, а по основным характеристикам не уступает зарубежным и превосходит лучшие отечественные катера такого класса”.

Патрульный катер 12150 Мангуст предназначен для патрулирования территориальных вод и обеспечения пограничного режима государственной границы.

Сейчас россияне используют эти скоростные катера в наших черноморских водах, потому что не рискуют подставлять под удар украинских морских дронов свои большие по размеру суда.

Суда класса Мангуст — это современные маневровые сторожевые катера, развивающие скорость до 90 километров в час. Они оснащены быстрострельным вооружением и цифровыми средствами локации, поиска и связи.

Катер береговой охраны Мангуста 12150 был спроектирован Центральным Морским Конструкторским Бюро в Санкт-Петербурге. На производственный поток катера этого типа поставили в 2000 году.

Всего было изготовлено около 75 единиц катеров Мангуст 12150.

Технические параметры катера 12150 Мангуст

водоизмещение — 27,2 тонны;

длина — 19,45 м;

наибольшая ширина — 4,4 м;

максимальная скорость — до 50 узлов (92,6 км/ч).

Стоимость одного катера Мангуст 12 150 свыше 125 миллионов рублей или 1 миллион 300 долларов.

При стандартной комплектации катер Мангуст оснащается:

14.5 мм стационарной пулеметной установкой;

одним-двумя пулеметами калибра 7.62 мм;

ПЗРК Игла;

гранатометом противодиверсионного типа ДП-64;

гранатометом АГС-17;

кроме пулеметов, есть возможность установки ракетного комплекса Вихрь.

В ГУР отмечают, что поскольку страх перед украинскими атаками морских дронов заставляет оккупантов прятать большие корабли черноморского флота как можно дальше от полуострова, боевая работа будет продолжаться по скоростным маневровым военным судам россиян, незаконно находящимся в украинских территориальных водах Крыма.

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