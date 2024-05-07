Російський катер Мангуст пішов на дно після атаки ГУР

Вночі 6 травня спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 в окупованому Криму потопив російський швидкісний катер Мангуст 12150 з боєкомплектом та озброєнням. Про ціну, бойові та швидкісні характеристики Мангуста 12150 та деталі операції ГУР — у нашому матеріалі.

Бійці ГУР потопили сучасний російський бойовий катер

Підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 провів бойову операцію в районі бухти Вузька Євпаторійського району (колишній Чорноморський район), що на західному узбережжі окупованого Криму.

Мінус іще одне судно росіян — звітували розвідники. Точно в ціль влучив наш морський безпілотник Magura V5, в результаті на дно пішов російський швидкісний катер Мангуст серії 12150.

Про чергову операцію розвідників в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він підтвердив не лише ураження, але й повне знищення швидкісного катера Мангуст 12150.

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“В чорноморській акваторії їх не так багато. І ось сьогодні знищили один, це вже точно”, — сказав він. І додав, що лінійка українських морських дронів допомагає застосовувати щоразу нову тактику, під яку окупанти не встигають адаптуватись.

Що відомо про катер Мангуст 12150: характеристики та оснащення

Черговий впольований нашими морськими дронами корабель Мангуст 12150 позиціюється росіянами як новітня розробка російських конструкторів.

В описі судна вони вказують, що воно “не має аналогів у світовому кораблебудуванні, а за основними характеристиками не поступається закордонним і перевершує кращі вітчизняні катери такого класу”.

Патрульний катер 12150 Мангуст призначений для патрулювання територіальних вод та забезпечення прикордонного режиму державного кордону.

Нині росіяни використовують ці швидкісні катери у наших чорноморських водах, бо не ризикують підставляти під удар українських морських дронів свої більші за розміром судна.

Судна класу Мангуст — це сучасні маневрові сторожові катери, що розвивають швидкість до 90 кілометрів на годину. Вони оснащені швидкострільним озброєнням та цифровими засобами локації, пошуку та зв’язку.

Катер берегової охорони Мангуст 12150 був спроектований Центральним Морським Конструкторським Бюро в Санкт-Петербурзі. На виробничий потік катери цього типу поставили у 2000 році.

Всього було виготовлено близько 75 одиниць катерів Мангуст 12150.

Технічні параметри катера 12150 Мангуст

водотоннажність — 27,2 тонни;

довжина — 19,45 м;

найбільша ширина — 4,4 м;

максимальна швидкість — до 50 вузлів (92,6 км/год).

Вартість одного катера Мангуст 12150 понад 125 мільйонів рублів або 1 мільйон 300 доларів.

При стандартній комплектації Мангуст оснащується: