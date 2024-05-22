Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Щодня через російські обстріли гинуть цивільні люди різного віку, чимало дітей зазнали поранень або втратили життя.

Вночі 21 травня росіяни завдали удару по Покровську Донецької області: на жаль, відомо про загиблих та поранених.

Про вибухи у Покровську та їхні наслідки, читай у матеріалі далі.

Вибухи у Покровську: що відомо

21 травня 2024 року близько 23:00 у Покровську лунали вибухи. Про це та наслідки удару повідомила Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок ракетного удару по Покровську загинуло двоє людей, ще двоє, у тому числі 10-річна дитина, зазнали поранень.

Вже відомо, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

— За даними слідства, 21 травня 2024 року, о 23:00, війська РФ завдали ракетного удару по території селища Ріг Покровської громади. Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина.

Тілесні ушкодження, не сумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років.

— Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухової травми, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху у Покровську травми отримав 24-річний мешканець сусіднього будинку. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Вибух пошкодив три домогосподарства й газогін. Попередньо, російські окупанти застосували для атаки ракету Іскандер.

Вибухи у Покровську: фото

Вибухи у Покровську: через російський удар загинули люди, постраждала дитина / 5 Фотографій

Українські військові повідомляють, що окупанти змінили тактику своїх штурмів у Донецькій області. Що про це відомо, читай за посиланням.

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