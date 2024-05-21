Росіяни активували свої запаси зброї, тож окрім наступу на прикордонні області України, цими днями почастішали атаки й на мирні міста. Чи не з найбільшою ненавистю ворог бʼє по незламному Харкову.

В ніч на 21 травня вибухи лунали у Харкові. Що відомо про вибухи в Харкові та які їхні наслідки, розповідаємо далі.

Вибухи у Харкові сьогодні: що відомо

За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, вибухи у Харкові лунали усю ніч.

— Уламки ворожих Шахедів зафіксовані в чотирьох локаціях. О 02:09 внаслідок падіння уламків горіло два приватних будинки та гараж.

Постраждало троє людей: 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. В усіх — гостра реакція на стрес.

Інші два удари — в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає. Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік. Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають, — написав Синєгубов.

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Вибухи у Харкові: фото

Атака тривала усю ніч! Вибухи у Харкові: наслідки та постраждалі / 3 Фотографії

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