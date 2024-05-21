Россияне активировали свои запасы оружия и, кроме наступления на пограничные области Украины, на днях участились атаки и на мирные города. Едва ли не с самой большой ненавистью враг бьет по несокрушимому Харькову.

В ночь на 21 мая взрывы раздавались в Харькове. Что известно о взрывах в Харькове и какие их последствиях, рассказываем дальше.

Взрывы в Харькове сегодня: что известно

По сообщению главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, взрывы в Харькове раздавались всю ночь.

— Обломки вражеских Шахедов зафиксированы в четырех локациях. В 02:09 в результате падения обломков горело два частных дома и гараж.

Пострадали три человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех — острая реакция на стресс.

Остальные два удара — в дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет. Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.

В 7:05 в результате вражеских ракетных обстрелов по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина. Осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются, — написал Синегубов.

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Взрывы в Харькове: фото

Атака продолжалась всю ночь! Взрывы в Харькове: последствия и пострадавшие / 3 Фотографии

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