Карта боевых действий 21 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий за 21 мая 2024 существенно отличается напряженностью ситуации. Российские оккупанты пытаются прорываться едва ли не по всем направлениям.

Однако для каждого, кто пришел на чужую землю убивать, найдется пуля воинов ВСУ. Так что в материале делимся с тобой последними данными от Генштаба и Института изучения войны.

Держи интерактивные карты, чтобы оставаться в курсе ситуации на фронте. А еще — не забудь о ежедневном донате защитникам.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты недавно продвинулись юго-западнее Донецка и юго-западнее Марьинки. Бои продолжались вблизи Красногоровки и Георгиевки.

За предыдущие сутки враг продолжил наступление от Авдеевки, однако подтвержденных изменений в направлении нет. Враг сообщает о замедлении собственных темпов продвижения вблизи Очеретино.

Россияне на днях существенно увеличили активность на Северском направлении, где атаковали районы Верхнекаменского, Раздоловки и Ивано-Дарьевки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 мая 2024 года

В Генштабе сообщили, российские оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Купянском, Кураховском, Краматорском и Покровском направлениях. Последние два дня активизировалась вражеская авиация. Такая ситуация за прошедшие сутки:

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Россияне дважды атаковали вблизи Волчанска, а также направления вблизи сёл Старица и Липцы.

На Купянском направлении идут три боевых столкновения в районах Стельмаховки и Синьковки. Оккупанты 11 раз пытались прорвать здесь оборону.

На Северском направлении изменений не произошло.

На Краматорском направлении россияне активизировались близ Часового Яра, здесь провели три атаки. Идут бои вблизи Андреевки. Ситуация остается контролируемой.

На Покровском направлении россияне продолжают концентрировать свои усилия. Враг предпринял 32 попытки продвижения. По состоянию на вечер 20 мая, 24 атаки были отбиты, еще 8 боев — продолжались.

На Кураховском направлении произошло 11 вражеских атак, три из которых продолжаются.

На Времьевском, Приднепровском и Лиманском направлениях без существенных изменений.

Ранее мы рассказывали о передаче от Испании Украине танков Leopard.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.