Долгожданное усиление! Испания передаст Украине танки Leopard и боеприпасы

Сегодня, 20 мая, стало известно, что Испания передаст Украине танки Leopard. Испания анонсировала новый пакет военной помощи, которая очень актуальна для нашей страны. Ведь россияне пошли в наступление на Харьковском направлении и уничтожают наш Волчанск. Что будет в пакете помощи от Испании — читай в нашем материале.

Испания анонсировала поставку танков Leopard для Украины

О новом пакете помощи заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает El Mundo. Это произошло на конференции 22-й встречи Контактной группы в формате Рамштайн по вопросам обороны Украины, которую созвал министр обороны США Остин Ллойд.

На встрече также присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров. К тому же, Роблес отметила подготовку украинских военных и вспомнила, как Испания помогает Украине.

Поставка новой партии танков Leopard состоится в конце июня 2024. Кроме этого, будут поставлены боеприпасы разных типов.

Испания ранее уже передавала Украине танки Leopard.

Украине поставят также ракеты к ЗРК Patriot. Однако их количество не разглашалось. По словам Маргариты Роблес, ракеты поставят в ближайшие четыре дня.

Украина недавно получила от Испании наборы индивидуальных боевых аптечек и медикаментов, крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

В ближайших планах передача пулеметов, БМП, противотанковых средств, гаубиц полевой артиллерии и колесных транспортных средств материально-технического обеспечения.

Раньше мы рассказывали больше о ракетах ATACMS.

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