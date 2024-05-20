Россияне воспользовались нашими ошибками? Что происходит в Волчанске и куда хочет прорываться враг

Уже больше недели российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области. Россияне частично зашли в Волчанск, а Харьков — под постоянными обстрелами. Военные эксперты уверены: сил у россиян вряд ли хватит, чтобы взять самый большой город востока Украины. Но настоящая цель этой операции совсем другая.

Ситуация в Волчанске сегодня — что известно о наступлении россиян

Украинские пограничники бьются за Волчанск. Россияне отчасти смогли зайти в город. В наступлении задействовано более 30 тыс. военных, заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко. Аналитики Deepstate сообщили, что россияне смогли захватить несколько пограничных сёл.

Из опасных районов эвакуированы тысячи человек. Отставной подполковник и профессор военного колледжа Сухопутных сил США Джон Нагл взялся прогнозировать возможные действия россиян на этом направлении, он говорит, что россияне воспользовались рядом ошибок ВСУ и союзников:

Украина должна была построить лучшую оборону, сеть окопов, укреплений, минных полей между Харьковом и Россией. Украине нужно было лучше проводить мобилизацию полгода назад, а не сейчас.

Нагл добавил, что контрнаступление в прошлом году было неправильным, ведь продвижения осуществлялись по многим направлениям одновременно, что уменьшило эффективность. А США должны были раньше поставлять Украине необходимое оружие.

По мнению Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, россиянам не удастся далеко продвинуться на этом направлении, поскольку у них нет нужного количества войск, навыков и средств. По мнению экспертов, бои на Харьковском направлении начаты для отвлечения ВСУ от Донецкой области.

Раньше мы рассказывали о гражданских в Волчанске, которые страдают от россиян.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.