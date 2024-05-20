Карта боевых действий 20 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий за 20 мая 2024 года не оставляет нас и на минуту в покое. Волнения за наших воинов, гражданских и города, которые страдают от россиян стали перманентным состоянием.

Ежедневные сводки Генштаба показывают, насколько тяжела ситуация на фронте. Ведь враг наступает, погибает в больших количествах, а потом снова наступает.

Наши защитники держат оборону в сверхсложных условиях. Поэтому нуждаются в постоянной поддержке от тыла. Смотри карту боевых действий в Украине и не забудь о донате!

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, в предыдущую ночь украинские военные нанесли успешные удары с БпЛА по российской военной инфраструктуре и нефтеперерабатывающим заводам.

Однако произошло незначительное продвижение врага в пределах Волчанска, близ Часового Яра и со стороны Донецка. Российские милитарные блогеры пытаются критиковать свое Минобороны после назначения Андрея Белоусова.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 мая 2024 года

В Генштабе сообщили об актуальной ситуации на фронте. За минувшие сутки зафиксировано четыре ракетных удара, 35 авиаударов, более 409 ударов дронами-камикадзе, более 3000 обстрелов позиций из разных видов вооружения — около 90 из РСЗО.

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.

На Харьковском направлении произошло 11 боевых столкновений. Враг пытается прорвать оборону у Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого. На этом направлении у россиян ощутимые потери личного состава и техники.

На Купянском направлении ВСУ отразили 12 атак в районах Синьковки, Ивановки и Берестового.

На Лиманском направлении российские оккупанты не проводили штурмовых или наступательных действий. Но ВСУ имели успехи на отдельных участках, проводятся укрепления рубежей.

На Северском направлении шли ожесточенные бои. Здесь произошло 23 попытки прорыва. Враг атаковал украинские позиции в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне 14 раз пытались прорвать оборону в районах Калиновки, Нового, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Успехов не было.

На Покровском направлении россияне интенсивно атаковали ВСУ. Произошло 25 штурмов наших позиций. На направлении Нетайлово – Яснобродовка продолжаются бои, ВСУ проводят стабилизацию обстановки.

На Кураховском направлении произошло 10 боев. Россияне пытаются продвинуться к населенным пунктам Георгиевка, Парасковеевка, Новомихайловка и Водяное. Все атаки отражены.

На Времьевском направлении произошло четыре неудачных российских попытки прорыва обороны у Старомайорского и Урожайного.

На Приднепровском направлении россияне шесть раз пытались оттеснить наши подразделения от Крынок. Успеха не было, ВСУ держат позиции.

Раньше мы рассказывали историю гражданского из Волчанска, который истекал кровью.

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