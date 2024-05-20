Карта бойових дій 20 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій за 20 травня 2024 року не залишає нас і на хвилину у спокої. Хвилювання за наших воїнів, цивільних та міста, які страждають від росіян — стали перманентним станом.

Щоденні зведення Генштабу показують, на скільки важкою є ситуація на фронті. Адже ворог суне, гине у великих кількостях, а потім знову суне.

Наші захисники тримають оборону у надскладних умовах. Тож потребують постійної підтримки від тилу. Дивися карту бойових дій в Україні та не забудь про донат!

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, попередньої ночі українські військові завдали успішних ударів з БпЛА по російській військовій інфраструктурі та нафтопереробним заводам.

Проте відбулися незначні просування ворога в межах Вовчанська, поблизу Часового Яру та з боку Донецька. Російські мілітарні блогери намагаються критикувати своє Міноборони після призначення Андрія Бєлоусова.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 травня 2024 року

У Генштабі повідомили про актуальну ситуацію на фронті. За минулу добу зафіксовано чотири ракетні удари, 35 авіаударів, понад 409 ударів дронами-камікадзе, понад 3000 обстрілів позицій з різних видів озброєння — близько 90 із РСЗВ.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

На Харківському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог намагається прорвати оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. На цьому напрямку росіяни мають відчутні втрати особового складу та техніки.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 12 атак у районах Синьківки, Іванівки та Берестового.

На Лиманському напрямку російські окупанти не проводили штурмових чи наступальних дій. Натомість ЗСУ мали успіхи на окремих ділянках, проводяться укріплення рубежів.

На Сіверському напрямку точилися жорсткі бої. Тут відбулося 23 спроби прориву. Ворог атакував українські позиції у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни 14 разів намагалися прорвати оборону у районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Успіхів не мав.

На Покровському напрямку росіяни інтенсивно атакували ЗСУ. Відбулося 25 штурмів наших позицій. На напрямку Нетайлове – Яснобродівка тривають бої, ЗСУ проводять стабілізацію обстановки.

На Курахівському напрямку відбулося 10 боїв. Росіяни намагаються просунутися до населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Водяне. Всі атаки відбиті.

На Времівському напрямку відбулося чотири невдалих російських спроби прориву оборони біля Старомайорського та Урожайного.

На Придніпровському напрямку росіяни шість разів намагалися відтіснити наші підрозділи від Кринок. Успіху не мав, ЗСУ тримають позиції.

Раніше ми розповідали історію цивільного з Вовчанська, який стікав кров’ю.

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