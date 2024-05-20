Росіяни скористалися нашими помилками? Що відбувається у Вовчанську та куди хоче прориватися ворог

Уже понад тиждень російські окупанти штурмують позиції ЗСУ на Харківщині. Росіяни частково зайшли у Вовчанськ, а Харків — під постійними обстрілами. Військові експерти певні: сил у росіян навряд вистачить, аби взяти найбільше місто сходу України. Та справжня мета цієї операції зовсім інша.

Ситуація у Вовчанську сьогодні — що відомо про наступ росіян

Українські прикордонники б’ються за Вовчанськ. Росіяни частково змогли зайти в місто. У наступі задіяно понад 30 тис. військових, про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Аналітики Deepstate повідомили, що росіяни змогли захопити кілька прикордонних сіл.

З небезпечних районів евакуйовані тисячі людей. Відставний підполковник та професор військового коледжу Сухопутних сил США Джон Нагл узявся прогнозувати можливі дії росіян на цьому напрямку, він каже, росіяни скористалися рядом помилок ЗСУ та союзників:

Україна повинна була побудувати кращу оборону, мережу окопів, укріплень, мінних полів між Харковом і Росією. Україні слід було краще проводити мобілізацію півроку тому, а не зараз.

Нагл додав, контрнаступ торік був неправильним, адже просування здійснювалися на багатьох напрямків водночас, що зменшило ефективність. А США мали б раніше постачати Україні необхідну зброю.

На думку Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі, росіянам не вдасться далеко просунутися на цьому напрямку, бо вони не мають потрібної кількості військ, навичок та засобів. На думку експертів, бої на Харківському напрямку розпочаті для відволікання ЗСУ від Донеччини.

Раніше ми розповідали про цивільних у Вовчанську, які страждають від росіян.

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