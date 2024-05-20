Довгоочікуване підсилення! Іспанія передасть Україні додаткові танки Leopard та боєприпаси

Сьогодні, 20 травня, стало відомо, що Іспанія передасть Україні танки Leopard. Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги, яка дуже актуальна нашій країні. Адже росіяни пішли в наступ на Харківському напрямку та винищують наш Вовчанськ. Що буде в пакеті допомоги від Іспанії — читай у нашому матеріалі.

Іспанія анонсувала поставку танків Leopard для України

Про новий пакет допомоги заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, інформує El Mundo. Це сталося під час конференції 22-ї зустрічі Контактної групи у форматі Рамштайн з оборони України, яку скликав міністр оборони США Остін Ллойд.

На зустрічі також був присутній міністр оборони України Рустем Умеров. До того ж пані Роблес відзначила підготовку українських військових та пригадала, як Іспанія допомагає Україні.

Поставка нової партії танків Leopard відбудеться наприкінці червня 2024. Крім цього, будуть поставлені боєприпаси різних типів.

Іспанія раніше вже передавала Україні танки Leopard.

Україні поставлять також ракети до ЗРК Patriot. Проте їхня кількість не розголошувалася. За словами Маргарити Роблес, ракети поставлять протягом найближчих чотирьох днів.

Україна нещодавно отримала від Іспанії набори індивідуальних бойових аптечок та медикаменти, великокаліберні артилерійські боєприпаси.

У найближчих планах є передача кулеметів, БМП, протитанкових засобів, гаубиць польової артилерії та колісних транспортних засобів матеріально-технічного забезпечення.

Раніше ми розповідали більше про ракети ATACMS.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.