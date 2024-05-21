Карта бойових дій 21 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій за 21 травня 2024 року суттєво відрізняється напруженістю ситуації. Російські окупанти намагаються прориватися чи не з усіх напрямків.

Проте для кожного, хто прийшов на чужу землю вбивати, знайдеться куля воїнів ЗСУ. Тож у матеріалі ділимося з тобою останніми даними від Генштабу та Інституту вивчення війни.

Тримай інтерактивні карти, щоб лишатися в курсі ситуації на фронті. А ще — не забудь про щоденний донат захисникам.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Донецька та на південний захід від Мар’їнки. Бої тривали поблизу Красногорівки та Георгіївки.

За попередню добу ворог продовжив наступ від Авдіївки, проте підтверджених змін на напрямку немає. Ворог зазначає про сповільнення власних темпів просування поблизу Очеретиного.

Росіяни днями суттєво збільшили активність на Сіверському напрямку, де атакували райони Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 травня 2024 року

У Генштабі повідомили, російські окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Куп’янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. Останні два дні активізувалася ворожа авіація. Така ситуація за минулу добу:

На Харківському напрямку відбулися чотири бойових зіткнення. Росіяни двічі атакували поблизу Вовчанська, а також напрямки поблизу сіл Стариця та Липці.

На Куп’янському напрямку точаться три бойових зіткнення у районах Стельмахівки та Синьківки. Окупанти 11 разів намагалися прорвати тут оборону.

На Сіверському напрямку змін не відбулося.

На Краматорському напрямку росіяни активізувалися поблизу Часового Яру, тут провели три атаки. Точаться бої поблизу Андріївки. Ситуація лишається контрольованою.

На Покровському напрямку росіяни продовжують концентрувати свої зусилля. Ворог здійснив 32 спроби просування. Станом на вечір 20 травня, 24 атаки були відбиті, ще 8 боїв — тривали.

На Курахівському напрямку відбулося 11 ворожих атак, три з яких тривають.

На Времівському, Придніпровському та Лиманському напрямках без суттєвих змін.

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