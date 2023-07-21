Ограниченное количество вариантов: во сколько ВУЗов можно подавать документы

Школьные экзамены остались позади, а дальше — вступительная кампания. В этом году поступающие подают документы в университет дистанционно. Поэтому возникает немало вопросов о проведении кампании.

Во сколько ВУЗов можно подавать документы, рассказываем дальше.

Сколько заявлений можно подавать в университеты при поступлении

При поступлении 2023 года учащиеся могут подать до 20 заявлений в ВУЗы.

Сейчас также смотрят

Это не более пяти заявлений на места государственного и регионального заказа (бюджет) на открытые и закрытые (фиксированные) конкурсные предложения и до 15 заявлений на небюджетные конкурсные предложения.

При этом заявления можно посылать как в один ВУЗ, так и в несколько разных.

При этом, при рассмотрении заявлений на бюджетную форму обучения, университет смотрит на приоритетность, которую выбрал/(-а) поступающий. То есть, при подаче заявлений на бюджет, предоставляется приоритетность от 1 — наиболее желательный вариант ВУЗа и специальности для поступления, до 5 — наименее желаемый вариант.

Учти, что указанная приоритетность не может изменяться после подачи заявления.

Подача заявлений длится с 19 по 31 июля. В этот период также проходят доконкурсные процедуры и медицинские процедуры, если они необходимы.

Формирование рейтинговых списков поступающих, предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных к зачислению на бюджетную форму обучения осуществляется не позднее 5 августа, не позднее 18 августа — на контрактную форму обучения.

Сколько длится вступительная кампания в этом году, мы также объясняли в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!