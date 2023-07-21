Обмежена кількість варіантів: у скільки ВНЗ можна подавати документи

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Липня 2023, 17:00
у скільки вузів можна подавати документи
Фото: Pexels

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