Обмежена кількість варіантів: у скільки ВНЗ можна подавати документи

Шкільні іспити залишились позаду, а далі — вступна кампанія. Цього року вступники подають документи до університету дистанційно. Через це виникає чимало запитань про проведення кампанії.

У скільки ВНЗ можна подавати документи, розповідаємо далі.

Скільки заяв можна подавати до університетів при вступі

При вступі 2023 учні можуть подати до 20 заяв у ВНЗ.

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Це не більше п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення (бюджет) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції, та до 15 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

При цьому, заяви можна надсилати як в один ВНЗ, так і в кілька різних.

При цьому, при розгляді заяв на бюджетну форму навчання, університет дивиться на пріоритетність, яку надав/(-ла) вступник/(-ця). Тобто, при поданні заяв на бюджет, надається пріоритетність від 1 — найбільш бажаний варіант вишу та спеціальності для вступу, до 5 — найменш бажаний варіант.

Зверни увагу, що зазначена пріоритетність не може змінюватися після подання заяви.

Подання заяв триває з 19 по 31 липня. У цей період також відбуваються доконкурсні процедури та медичні процедури, якщо вони необхідні.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання здійснюється не пізніше 5 серпня, не пізніше 18 серпня — на контрактну форму навчання.

Скільки триває вступна кампанія цього року, ми також пояснювали в нашому іншому матеріалі.

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