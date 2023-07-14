Вступна кампанія 2023: до якого числа можна подавати документи для вступу

Згідно з інформацією на сайті Міністерства освіти і науки України, реєстрація особистих електронних кабінетів для вступників 2023 розпочалася 1 липня.

Однак не всі майбутні студенти встигли подати документи в обрані виші. До якого числа можна подавати документи для вступу в Україні 2023 — читай в матеріалі.

До якого числа можна подавати документи для вступу: основні дати на денне навчання

Відомо, що цьогоріч вступна кампанія складається з кількох етапів. Вони мають свої визначені строки. Наприклад, строки формування рейтингових списків, приймання документів, проведення конкурсів та найрізноманітніших співбесід.

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Потрібно звертати особливу увагу на наступні дати:

Для вступників денної форми прийом заяв починається з 19 липня. А сама реєстрація закінчується 31 липня (о 18:00).

До якого числа можна подавати документи для вступу на творчі професії

Якщо ти вступаєш на основі співбесіди або творчого конкурсу, потрібно зареєструватися у чітко визначені дати. Наприклад:

вступаючи на бюджет — з 3 липня до 18:00 10 липня;

на контрактну основу — з 3 липня до 18:00 25 липня.

Коли будуть проводити творчі конкурси 2023

Цьогоріч вступники, які обрали творчі спеціальності, повинні підготуватися та складати творчі конкурси в один із двох основних потоків. Вони триватимуть із 7 по 18 липня. Для вступників на контракт співбесіди та творчі конкурси проводяться до 31 липня.

Коли оприлюднять рейтингові списки 2023

Рейтингові списки для вступників на бюджетну форму навчання мають бути оприлюднені до 5 серпня. Якщо ти побачив(-ла) себе у списку та отримав рекомендації, потрібно подати оригінали документів до 18:00 8 серпня. Зарахування вступників на контракт буде відбуватися до 30 серпня 2023 року.

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