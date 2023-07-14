Вступна кампанія 2023: до якого числа можна подавати документи для вступу

Анна Голішевська, редакторка сайту 14 Липня 2023, 18:30
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Фото: Unsplash

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