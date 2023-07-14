Вступна кампанія 2023: до якого числа можна подавати документи для вступу

Згідно з інформацією на сайті Міністерства освіти і науки України, реєстрація особистих електронних кабінетів для вступників 2023 розпочалася 1 липня.
Однак не всі майбутні студенти встигли подати документи в обрані виші. До якого числа можна подавати документи для вступу в Україні 2023 — читай в матеріалі.
Відомо, що цьогоріч вступна кампанія складається з кількох етапів. Вони мають свої визначені строки. Наприклад, строки формування рейтингових списків, приймання документів, проведення конкурсів та найрізноманітніших співбесід.
Потрібно звертати особливу увагу на наступні дати:
Якщо ти вступаєш на основі співбесіди або творчого конкурсу, потрібно зареєструватися у чітко визначені дати. Наприклад:
Цьогоріч вступники, які обрали творчі спеціальності, повинні підготуватися та складати творчі конкурси в один із двох основних потоків. Вони триватимуть із 7 по 18 липня. Для вступників на контракт співбесіди та творчі конкурси проводяться до 31 липня.
Рейтингові списки для вступників на бюджетну форму навчання мають бути оприлюднені до 5 серпня. Якщо ти побачив(-ла) себе у списку та отримав рекомендації, потрібно подати оригінали документів до 18:00 8 серпня. Зарахування вступників на контракт буде відбуватися до 30 серпня 2023 року.
Раніше ми розповідали, що таке екстернат, кому він підходить та як працює.
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