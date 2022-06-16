Все риски и преимущества: какая ситуация на рынке недвижимости в Украине

Когда в поисковых запросах стало больше военных терминов, то на недвижимость мало кто теперь обращает внимание. Однако у некоторых все же остались возможности купить собственное жилье и начать восстанавливать более-менее привычное течение жизни.

Так стоит ли сейчас вкладывать в новую квартиру свои последние сбережения? Не прилетит ли ракета в мое новое жилье?

Если с прогнозами на недвижимость эксперты сейчас крайне осторожны, то подойти к вопросу с финансовой стороны реально.

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Так, президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита рассказал для Недвижимость 24, есть ли смысл вкладываться в собственное жилье во время войны.

Эксперт советует тем, кто потерял жилье, но еще имеет определенную финансовую подушку, вкладывать деньги в собственное жилье, а не аренду. Это может помочь почувствовать контроль над собственной жизнью и минимальную уверенность в следующем дне.

По крайней мере, можно начать изучать рынок и время от времени просматривать предложения.

Юрий Пита уверен, что покупать недвижимость сейчас вполне целесообразно, поскольку со временем спрос будет расти прямопропорционально с ценами на квадратные метры.

При улучшении ситуации в стране будет улучшаться ситуация и на рынке недвижимости и цены возобновятся.

Несмотря на то, что стоимость жилья не значительно меньше, чем была, сейчас удобный момент для покупки жилья. Поскольку в течение этого года цены не вернутся на уровень довоенного периода.

Впоследствии, конечно, стоимость начнет расти, особенно после окончания военных действий.

Какие сложности появились на рынке недвижимости

В настоящее время существует не так много предложений по продаже жилья. Даже просмотрев несколько сайтов, можно заметить, что чаще всего застройщики останавливают строительство.

На вторичном рынке тоже не так все просто, поскольку сейчас нет возможности продавать недвижимость по доверенности, а многие из собственников находятся за границей.

Кроме того, не работает демографический реестр, где регистрируется место жительства. Поэтому существуют определенные риски с тем, чтобы ждать, пока можно будет выписать прописанных в квартире людей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как купить-продать недвижимость во время войны.

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