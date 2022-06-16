Усі ризики та переваги: яка ситуація на ринку нерухомості в Україні

Коли у пошукових запитах стало більше воєнних термінів, то на ситуацію на ринку нерухомості мало хто тепер звертає увагу. Однак у декого все-таки залишились можливості придбати власне житло та почати відновлювати більш-менш звичний плин життя.
Та чи варто зараз вкладати у нову квартиру свої останні заощадження? Чи не прилетить ракета у моє нове житло?
Якщо з передбаченнями щодо нерухомості фахівці наразі вкрай обережні, то підійти до питання з фінансової сторони реально.
Так, президент Асоціації ріелторів України Юрій Піта розповів для Нерухомість 24, чи є сенс вкладатись у власне житло під час війни.
Експерт радить тим, хто втратив житло, але ще має певну фінансову подушку, вкладати гроші у власне житло, а не в оренду. Це може допомогти відчути контроль над власним життям та мінімальну впевненість у наступному дні.
Принаймні можна розпочати вивчати ринок та час від часу переглядати пропозиції.
Юрій Піта впевнений, що купувати зараз нерухомість цілком доцільно, оскільки згодом попит буде рости прямопропорційно з цінами на квадратні метри.
За умови покращення ситуації в країні буде покращуватися ситуація і на ринку нерухомості, тож ціни відновляться.
За умови покращення ситуації в країні буде покращуватися ситуація і на ринку нерухомості, тож ціни відновляться.
Попри те, що вартість житла нині не надто менша, ніж раніше, маємо зручний момент для купівлі. Це пов’язано з тим, що протягом цього року ціни не повернуться на рівень довоєнного періоду.
Згодом, звісно, почнуть зростати, особливо після закінчення воєнних дій.
Наразі існує не так багато пропозицій з продажу житла. Навіть переглянувши кілька сайтів, можна помітити, що найчастіше забудовники зупиняють будівництво.
На вторинному ринку теж не все так просто, оскільки зараз немає можливості продавати нерухомість за довіреністю, а багато хто з власників перебуває за кордоном.
Крім того, не працює демографічний реєстр, де реєструють місце проживання. Тому існують певні ризики з тим, щоб чекати, поки можна буде виписати прописаних у квартирі людей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купити-продати нерухомість під час війни.
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