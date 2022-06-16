Усі ризики та переваги: яка ситуація на ринку нерухомості в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Червня 2022, 17:00
Чи варто зараз купувати нерухомість в Україні
Фото: Unsplash

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