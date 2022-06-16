Усі ризики та переваги: яка ситуація на ринку нерухомості в Україні

Коли у пошукових запитах стало більше воєнних термінів, то на ситуацію на ринку нерухомості мало хто тепер звертає увагу. Однак у декого все-таки залишились можливості придбати власне житло та почати відновлювати більш-менш звичний плин життя.

Та чи варто зараз вкладати у нову квартиру свої останні заощадження? Чи не прилетить ракета у моє нове житло?

Якщо з передбаченнями щодо нерухомості фахівці наразі вкрай обережні, то підійти до питання з фінансової сторони реально.

Зараз також дивляться

Так, президент Асоціації ріелторів України Юрій Піта розповів для Нерухомість 24, чи є сенс вкладатись у власне житло під час війни.

Експерт радить тим, хто втратив житло, але ще має певну фінансову подушку, вкладати гроші у власне житло, а не в оренду. Це може допомогти відчути контроль над власним життям та мінімальну впевненість у наступному дні.

Принаймні можна розпочати вивчати ринок та час від часу переглядати пропозиції.

Юрій Піта впевнений, що купувати зараз нерухомість цілком доцільно, оскільки згодом попит буде рости прямопропорційно з цінами на квадратні метри.

За умови покращення ситуації в країні буде покращуватися ситуація і на ринку нерухомості, тож ціни відновляться.

Попри те, що вартість житла нині не надто менша, ніж раніше, маємо зручний момент для купівлі. Це пов’язано з тим, що протягом цього року ціни не повернуться на рівень довоєнного періоду.

Згодом, звісно, почнуть зростати, особливо після закінчення воєнних дій.

Які складнощі з’явились на ринку нерухомості

Наразі існує не так багато пропозицій з продажу житла. Навіть переглянувши кілька сайтів, можна помітити, що найчастіше забудовники зупиняють будівництво.

На вторинному ринку теж не все так просто, оскільки зараз немає можливості продавати нерухомість за довіреністю, а багато хто з власників перебуває за кордоном.

Крім того, не працює демографічний реєстр, де реєструють місце проживання. Тому існують певні ризики з тим, щоб чекати, поки можна буде виписати прописаних у квартирі людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купити-продати нерухомість під час війни.

Вікна-новини також мають свій Telegram-канал. Підписуйся, щоб не пропустити найцікавіше!