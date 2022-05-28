Зниження попиту та цін на оренду житла в Україні — що зараз відбувається на ринку нерухомості

Після трьох місяців повномасштабної війни в Україні почав оживати ринок нерухомості. Українці знову можуть продавати й купувати житло.

Ситуація на ринку нерухомості в Україні

Пік попиту на оренду на заході минув. Біженці почали повертатись у Чернігів, Суми, Харків. У Львові оренда досягала $800 — це вдвічі більше, аніж у довоєнний період. Та ціни вдалось вгамовувати.

У Києві ціни на оренду знизились на 30%. Якщо до війни середня вартість була 15 000 гривень, зараз це 8-10 000. Знайти можна пропозиції й за рекордні 6 000. Проте рієлтори зазначають, що сплеск цін можливий уже восени.

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А ось в Одесі через напружену ситуацію в регіоні та втрату доходів ажіотажу на оренду нерухомості немає. Тож і вартість нижча.

Відкриття Державного реєстру нерухомості

Уже кілька тижнів минуло відтоді, як уряд розблокував Державний реєстр нерухомого майна. Українці тепер можуть продавати та купувати житло.

Аби уникнути шахрайських схем, оформляти угоди може обмежена кількість нотаріусів. Їх підключають до систем лише на деокупованих територіях.

Станом на зараз вже під’єднано понад 4 000 нотаріусів по всій території України, які надають послуги громадянам.

Загалом було вчинено нотаріусами понад 14 000 реєстраційних дій в реєстрі з моменту початку їхньої роботи, — розповідає директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков.

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