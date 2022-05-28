Снижение спроса и цен на аренду жилья в Украине — что сейчас происходит на рынке недвижимости

После трех месяцев полномасштабной войны в Украине начал оживать рынок недвижимости. Украинцы снова могут продавать и покупать жилье.

Ситуация на рынке недвижимости в Украине

Пик спроса на аренду на западе закончился. Беженцы начали возвращаться в Чернигов, Сумы, Харьков. Во Львове аренда достигала $800 — это вдвое больше, чем в довоенный период. Но цены удалось унять.

В Киеве цены на аренду снизились на 30%. Если до войны средняя стоимость была 15 тысяч гривен, сейчас это 8-10 тысяч. Найти можно предложения и за рекордные 6 тысяч. Однако риелторы отмечают, что всплеск цен возможен уже осенью.

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А вот в Одессе из-за напряженной ситуации в регионе и потери доходов ажиотажа на аренду недвижимости нет. Поэтому и стоимость ниже.

Открытие Государственного реестра недвижимости

Уже несколько недель прошло с тех пор, как правительство разблокировало Государственный реестр недвижимого имущества. Украинцы теперь могут продавать и покупать жилье.

Чтобы избежать мошеннических схем, оформлять сделки может ограниченное количество нотариусов. Их подключают к системам только на деоккупированных территориях.

По состоянию на сегодняшний день уже подключено более 4 000 нотариусов по всей территории Украины, которые предоставляют услуги гражданам.

В общей сложности было совершено нотариусами более 14 000 регистрационных действий в реестре с момента начала их работы, — рассказывает директор Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Вячеслав Хардиков.

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