Угроза изоляции, международное давление или нехватка средств? Почему Украина отдала свое ядерное оружие и когда это произошло

Будапештский меморандум — международное соглашение, гарантирующее на бумаге безопасность странам, отказавшимся от ядерного оружия, в частности Украине. В реальной жизни этот документ оказался пустыми словами, не имеющими никакого значения из-за недобросовестности одной из участниц договоренностей. Конечно, речь идет о РФ с ее захватнической политикой и ядерным шантажом.

Однако в 1992 году, когда в Украине начался процесс, лишавший наше государство ядерного статуса, мир видел угрозу больше от молодой страны, а не от Москвы, с которой привык сотрудничать.

Так каковы причины того, что Украина избавилась от ядерного оружия? Кто натолкнул ее на этот путь? А также действительно ли у Украины был третий по размеру ядерный арсенал мира? Вікна разобрались во всех этих вопросах, которые до сих пор нависают над украинцами с каждой угрозой со стороны страны-агрессора.

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Ядерное оружие Украины по состоянию на 1991 год

Полномасштабная война сделала видимыми проблемы, которые украинцы иногда не замечали. Довольно долго вопрос ядерного статуса нашей страны не поднимался с момента, когда все боеприпасы были вывезены в РФ и подписаны соответствующие договоры.

Сейчас именно этими снарядами постоянно враг угрожает как Украине, за которые когда-то “гарантировал” безопасность и суверенитет, так и всему миру, в частности США, вместе с которыми и убеждал украинское руководство избавиться от ядерного статуса. Ведь считалось, что на 1991 год наше государство имело третий по размеру ядерный арсенал мира.

Состав ядерных боеприпасов Украины по состоянию на 1991 год выглядел так:

176 межконтинентальных баллистических ракет: 130 жидкотопливных SS-19 (по шесть боеголовок каждая) и 46

твердотопливный SS-24 (по десять боеголовок каждая) в шахтных пусковых установках;

стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 (от 30 до 43);

ядерные боезаряды стратегического оружия: от 1514 г до 2156 г;

тактические ядерные боезаряды: от 2800 до 4200

Первый украинский президент Леонид Кравчук уверял, что этим арсеналом невозможно управлять именно Украине, поскольку все запуски осуществлялись все равно из Москвы. Но еще в 90-х годах прошлого столетия существовали и противоположные мнения. В частности, против лишения Украины ядерного статуса выступали Вячеслав Чорновол, Лев Лукьяненко, Виктор Бедь, Владимир Толубко, Вилен Мартиросян, Александр Скипальский, Григорий Омельченко.

По словам Анатолия Беня, в книге Третьи по могуществу, первые по наивности. Кто и как нас обезоружил, Леонид Кравчук в 1991 году получил не какое-то молодое государство. Ведь около десяти процентов ядерного оружия СССР располагалось на территории Украины, где служили почти миллион военнослужащих. Поэтому практически каждый десятый украинец был причастен к военной сфере, так что были и специалисты, которые могли заниматься именно ядерным вооружением. Кроме того, оставалась мощная база предприятий с коллективами инженеров-конструкторов.

Такого же мнения придерживается и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. В интервью изданию Обозреватель военный поделился, что считает, что Украина могла и дальше эксплуатировать тактическое ядерное оружие.

Мы были эксплуатантами этого вооружения. В Украине были наши офицеры, обслуживавшие ядерные боеголовки. Конечно, они могли бы успешно выполнять задачи до сих пор.

Почему Украина отдала свое ядерное оружие и какие страны спряли этому

Леонид Кравчук, сыгравший ключевую роль в отказе Украины от ядерного статуса, в интервью Янине Соколовой отмечал, что наше государство не управляло запуском ракет с боеголовками. Это считается одной из основных причин, побудившей к отказу.

Мы знали, что мы ими не управляем. У меня не было черного чемодана: он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армией. Он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о доверенности: это нереально было. Ядерное оружие находилось вне контроля Украины.

Также Леонид Кравчук утверждал, что обслуживание и необходимость заменить боеголовки, чтобы предотвратить радиационное загрязнение, в то время имело высокую стоимость. И этого вроде бы Украина не могла себе позволить.

Еще одна причина, которая была не менее значима, — это потенциальная угроза оказаться в международной изоляции. Ведь США и РФ еще от провозглашения восстановления независимости Украины стремились видеть наше государство безъядерным и давили всеми возможными способами.

В частности, американская сторона переживала за свою национальную безопасность, поскольку находившиеся в Украине Межконтинентальные баллистические ракеты со времен СССР были нацелены именно на объекты в США. Об интересах РФ мы можем судить разве что уже сейчас.

Как Украина лишалась ядерного статуса

Путь к ядерному разоружению был начат еще в 1990 году, когда в Декларации о суверенитете Украины было отмечено желание стать в будущем постоянно нейтральным государством и соблюдать три неядерных принципа: не принимать, не производить и не приобретать соответствующее оружие.

24 октября 1991 года Верховная Рада приняла Заявление о безъядерном статусе Украины. А уже через два месяца подписало Минское соглашение. Да, это была еще одна сомнительная договоренность с РФ в столице Беларуси, но тогда она утверждала вывоз тактического ядерного оружия с территории Украины.

Несмотря на то, что США предлагали уничтожить ядерное оружие, было избрано прислушаться к РФ и передать снаряды ей. Уже в мае 1992 года из Украины было вывезено все тактическое ядерное оружие, хотя продолжались переговоры о стратегическом.

В ноябре того же года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, а 5 декабря 1994 был заключен Будапештский меморандум о неядерном статусе Украины, согласно которому с территории нашего государства должны были вывезти еще и стратегическое ядерное вооружение. Поэтому, когда была вывезена последняя боеголовка 2 июня 1996 года, Украина потеряла ядерный статус.

В 1996-2001 годах были также уничтожены шахтно-пусковые установки для баллистических ракет. А в начале 2000-х годов они были переданы России в качестве платы за газ или отправлены в музеи.

— У Украины забрали все тактическое ядерное вооружение в 1992 году, а стратегическое — в 1994, согласно Будапештскому меморандуму. Почему поначалу забрали тактическое? Потому что якобы оно не столь централизованно руководствовалось. Но все это были сказки — о том, что вроде бы все руководствуется только из Москвы и никак иначе, — объясняет такой порядок вывоза ядерного вооружения из Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В мире 195 стран. Среди них несколько, которые держат в напряжении весь мир, ведь имеют на вооружении ядерные боеголовки. Читай, сколько стран мира имеет арсенал ядерного оружия.

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