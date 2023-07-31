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Угроза изоляции, международное давление или нехватка средств? Почему Украина отдала свое ядерное оружие и когда это произошло

Даниэла Долотова, редактор сайта 31 июля 2023, 21:00
ядерна зброя України
Фото: Unsplash

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