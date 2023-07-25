Грубое нарушение! Россияне перевели блок ЗАЭС в горячую остановку: что известно и чем это грозит

Россия с момента оккупации ЗАЭС шантажирует мир ядерным террором. Они хранят на территории станции военную технику, оружие и закладывают взрывчатку.

Не так давно Россия повлекла за собой техногенную катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС. Позже появилась информация от ГУР, что оккупанты готовят теракт на ЗАЭС.

Опасность на территории ЗАЭС остается до сих пор. Сейчас оккупанты перевели реакторный блок №4 ЗАЭС в состояние горячая остановка. Это нарушение ядерного законодательства Украины.

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Оккупанты перевели блок ЗАЭС в горячую остановку: что известно

В Энергоатоме сообщили, что 24 июля 2023 года, несмотря на требования Госатомрегулирования и ГП НАЭК Энергоатом на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции во исполнение приказа нелегитимного руководства перевели энергоблок №4 в состояние горячая остановка.

В Энергоатоме акцентируют, что это грубое нарушение требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки.

Ведь сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии холодной остановки.

После подрыва Россией плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли реальные риски недостаточного снабжения Запорожской атомной станции охлаждающей водой.

Это блокирует возможность работы ЗАЭС на мощности, и российская оккупационная администрация станции и представители Росатома об этом знают.

А значит, это несомненный риск для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простого оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования.

В связи с совершением противоправных действий, содержащих признаки состава уголовных правонарушений, президент ГП НАЭК Энергоатом Петр Котин обратился в Офис генерального прокурора Украины:

— Оккупанты продолжают совершать преступные действия. Они в очередной раз нарушают требования лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины, о переводе всех блоков станции в холодную остановку, а также требования МАГАТЭ. Это сознательное и намеренное нарушение норм украинского и международного законодательства. Российских захватчиков ждет неотвратимое наказание, — сказал он.

Также Котин обратился к Министерству иностранных дел Украины, отметив необходимость призвать МАГАТЭ принять меры влияния на оккупационную администрацию ЗАЭС, чтобы перевести все энергоблоки в холодную остановку и распространить соответствующую ноту среди стран-членов Агентства.

Противопехотные мины на территории ЗАЭС

В то же время, эксперты МАГАТЭ рассказали, что обнаружили противопехотные мины на окраине площадки ЗАЭС, об этом заявил глава Агентства Рафаэль Гросси.

23 июля 2023 года эксперты провели осмотр станции, во время которого и нашли несколько мин. Они находятся в буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции. Мин именно на внутреннем периметре площадки эксперты не заметили.

Гросси акцентировал, что наличие взрывчатки не отвечает требованиям безопасности.

Также МАГАТЭ до сих пор требует доступа к крышам ЗАЭС, в частности третьего и четвертого блоков, представляющих “особый интерес”.

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