Новости

Грубое нарушение! Россияне перевели блок ЗАЭС в горячую остановку: что известно и чем это грозит

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 июля 2023, 09:00
Окупанти перевели ЗАЕС у “гарячий зупин”: що відомо
Фото: Facebook

Больше новостей
заморожена малина
Вкусно в любое время года! Три способа как заморозить малину на зиму
чого не можна заброняти дітям
“Нет”, которые разрушают жизнь. Памятка родителям: чего нельзя запрещать детям
Чим кропити огірки, щоб не жовтіли: поради, які будуть у пригоді
Желтеет урожай? Чем окропить огурцы, чтобы они не желтели и не имели болезней
Як поміняти батарею у квартирі - навіщо і коли потрібно міняти теплові батареї
Позаботься об энергоэффективности своего дома — когда стоит заменить батареи и на что обратить внимание
Смотреть больше

Материалы по теме

Як поміняти батарею у квартирі - навіщо і коли потрібно міняти теплові батареї
Позаботься об энергоэффективности своего дома — когда стоит заменить батареи и на что обратить внимание
Derm Guard
Дерматовенеролог в телефоне! Веб-приложение Derm Guard позволяет бойцам обратиться к врачу онлайн
Ситуація на Східному фронті: що відбувається на Бахмутському та Лимансько-Куп’янському напрямках
Россияне проводят эскалацию на одном направлении, чтобы отвлечь ВСУ от другого? Что происходит на Восточном фронте
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Видео
0:06:11
Ситуація на Східному фронті: що відбувається на Бахмутському та Лимансько-Куп’янському напрямках

Россияне проводят эскалацию на одном направлении, чтобы отвлечь ВСУ от другого? Что происходит на Восточном фронте
0:04:13
Розіграш частини фюзеляжу літака Мрія — як виграти і допомогти ЗСУ
Легенда за донат! Как приобрести часть фюзеляжа самолета Мрия и помочь ВСУ — подробно
Карта бойових дій в Україні
Завозит иностранцев на оккупированные территории — враг хочет изменить демографию: карта боевых действий в Украине 25 июля в режиме онлайн
0:03:33
Андрій Зарічний: історія сапера про розмінування Київщини, Харківщини та Херсонщини
Все, что им не нужно, россияне выбросили на нашу землю. Сапер рассказал, как спасает украинцев
0:03:33
Роман Василюк: історія військового про втрату руки та ноги у Бахмуті
Бионической рукой уже играет с полуторагодовалым сыном! История несокрушимого защитника о протезировании
Карта бойових дій в Україні 24.07.2023 онлайн
Продвигаются на Юге и уничтожают врага всюду: карта боевых действий в Украине 24 июля в режиме онлайн
0:05:26
Смерть військового в київській лікарні: що відомо на цю мить
В киевской больнице погиб военный. Подробности трагедии, и что рассказывают родные бойца
0:02:25
Пожежі у Миколаєві
На Юге чаще горят леса! ГСЧС рассказывают, из-за чего происходит пожар и как его избежать
0:02:19
Евакуація з Донеччини
В Донецкой области снаряд попал прямо в детскую комнату. История смелой десятилетней Кристины
0:03:52
Атака Одеси 23.07.23
Попали в алтарь, но икона Божией Матери спасена: последствия страшной атаки на Одессу
Больше видео
Що таке децентралізовані біржі та як вони працюють
Читать дальше
Эксперты Profinvestment рассказали, что такое децентрализованные биржи
довідка про несудимість
Читать дальше
Можно сделать в несколько кликов: как получить справку о несудимости

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь