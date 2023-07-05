Дойдет даже до соседних стран? Как быстро распространяется радиация — все, что тебе стоит знать

Пока российские оккупанты “играются” и шантажируют мир подрывом ядерных объектов, украинцы волнуются и готовятся к самым страшным событиям. Одним из ключевых вопросов, требующих ответа, является: как быстро распространяется радиация?

Читай в нашем материале, за сколько радиация сможет дойти до разных регионов Украины.

Как быстро распространяется радиация — все, что нужно знать

Министерство здравоохранения Украины сообщало, что зоной потенциальной угрозы является 50 км вокруг ЗАЭС. Людям в этой зоне следует собрать аптечку, где должен быть калий йодид, алюминиево-антацидные сорбенты, альгинаты и маски (респираторы).

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Последствия предполагаемого взрыва не будут иметь масштабов трагедии на Чернобыльской АЭС, ведь реакторы выключены. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял во время интервью каналу Мы — Украина, что для столицы последствия будут минимальными.

Киев вне зоны влияния. Однако мы должны четко понимать, делаем все возможное, чтобы предотвратить это — ключевая задача. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа, — сказал Ляшко.

Тем, кто живет в радиусе до 100 км от ЗАЭС при взрыве нужно следовать четким указаниям Минздрава и пережидать в укрытиях до тех пор, пока не осядут воздушные массы. Сейчас есть возможность эвакуироваться на Запад Украины.

В комментарии для издания Фокус инструктор по тактической медицине и выживанию Игорь Молодан заявил, что со скоростью ветра 25 км/час можно подсчитать, что за несколько суток массы дойдут до Киева.

К областям, которые находятся дальше Киевской, радиация будет распространяться еще медленнее. Или если пойдут дожди, воздушные массы осядут довольно быстро.

Жителям Запорожской и окрестных областей следует знать, что радиация распространяется достаточно быстро. На то, чтобы спрятаться в укрытие и подготовиться, у тебя будет до пяти минут.

Скорость распространения радиации зависит от ее типа и условий окружающей среды. Всего существуют три основных типа радиации: альфа, бета и гамма-частицы.

С некоторыми из них мы часто сталкиваемся, когда подогреваем еду в микроволновке, делаем рентген или летим в самолете.

Альфа-частицы являются наименее проницаемыми, имеют кратчайший радиус действия. Скорость излучения 20 тыс. км/сек.

Бета-частицы более проницаемы, так как могут проходить до нескольких метров воздуха или десятков метров воды. Скорость излучения — до нескольких десятков тыс. км/сек.

Гамма-излучение — наиболее опасное, оно быстро распространяется сквозь материалы. Скорость гамма-излучения равна скорости света (около 299 792 458 м/с).

Взрыв на АЭС может спровоцировать выброс всех частиц радиации.

Как быстро оседает радиация

На скорость распространения влияют и погодные условия — ветер, дождь. Грубые и тяжелые частицы выбросов могут оседать несколько дней. Реальная ситуация сильно зависит от погодных условий.

В зоне до 50 км вокруг ЗАЭС сроки оседания радиации могут быть больше. Поэтому людям следует позаботиться о своей безопасности — эвакуироваться или подготовить укрытие со всем необходимым на несколько дней.

В первые семь часов радиация упадет в 10 раз. А через двое суток — в 100 раз. Через две недели ионизирующая доза радиации уменьшится в 1000 раз. Основная опасность пройдет через несколько дней.

Однако частицы газообразных радионуклидов будут долгое время оставаться в воздухе, их может отнести ветром в соседние страны. Скорость их оседания спрогнозировать сложно.

В момент паники и страха часто не знаешь, что делать. Ранее мы рассказывали о четких указаниях, что делать при взрыве на ЗАЭС. Сохрани их себе, и пусть не понадобится.

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