Дійде навіть до сусідніх країн? Як швидко поширюється радіація — все, що тобі треба знати

Поки російські окупанти “граються” та шантажують світ підривом ядерних об’єктів, українці хвилюються та готуються до найстрашніших подій. Одним із ключових питань, які потребують відповіді, є — як швидко поширюється радіація? Читай у нашому матеріалі, за скільки радіація зможе дійти до різних регіонів України.

Як швидко поширюється радіація — все, що потрібно знати

Міністерство охорони здоров’я України повідомляло, що зоною потенційної загрози є 50 км навколо ЗАЕС. Людям у цій зоні слід зібрати аптечку, в якій має бути калій йодид, алюмінієво-антацидні сорбенти, альгінати та маски (респіратори).

Наслідки ймовірного вибуху не набудуть масштабів трагедії на Чорнобильській АЕС, адже реактори вимкнені. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв під час інтерв’ю каналу Ми — Україна, що для столиці наслідки будуть мінімальними.

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Київ поза межами впливу. Однак, ми маємо чітко розуміти, робимо все можливе, щоб запобігти цьому — ключове завдання. Друге — не створювати паніки та штучного ажіотажу, — сказав Ляшко.

Тим, хто живе у радіусі до 100 км від ЗАЕС у випадку вибуху слід дотримуватися чітких вказівок МОЗ та перечікувати в укриттях до того моменту, доки не осядуть повітряні маси. Нині ще є можливість евакуюватися на захід України.

У коментарі для видання Фокус інструктор з тактичної медицини та виживання Ігор Молодан заявив, що зі швидкістю вітру 25 км/год можна підрахувати, що за кілька діб маси дійдуть до Києва.

До областей, що розташовані далі від Київської, радіація буде розповсюджуватися ще повільніше. Або ж якщо підуть дощі, повітряні маси осядуть доволі швидко.

Жителям Запорізької та навколишніх областей слід знати, що радіація розповсюджується доволі швидко. На те, щоб заховатися в укриття та підготуватися, є до п’яти хвилин.

Швидкість поширення радіації залежить від її типу та умов довкілля. Всього існують три основних типи радіації: альфа, бета і гамма-частинки. З деякими з них ми часто стикаємося, коли підігріваємо їжу в мікрохвильовці, робимо рентген чи летимо в літаку.

Альфа-частинки є найменш проникними, мають найкоротший радіус дії. Швидкість випромінювання 20 тис. км/сек.

Бета-частинки більш проникні, бо можуть проходити до кількох метрів повітря або десятків метрів води. Швидкість випромінювання — до кількох десятків тисяч км/сек.

Гамма-випромінювання — найбільш небезпечне, воно швидко розповсюджується через матеріали. Швидкість гамма-випромінювання дорівнює швидкості світла (близько 299 792 458 м/с).

Вибух на АЕС може спровокувати викид усіх частинок радіації.

Як швидко осідає радіація

На швидкість поширення впливають і погодні умови — вітер, дощ. Грубі та важкі частинки викидів можуть осідати впродовж кількох днів. Реальна ситуація сильно залежить від погодних умов.

У зоні до 50 км навколо ЗАЕС терміни осідання радіації можуть бути більшими. Тому людям слід подбати про свою безпеку — евакуюватися чи підготувати укриття з усім необхідним на декілька днів.

Протягом перших семи годин рівень радіації впаде у 10 разів. А за дві доби — у 100 разів. За два тижні іонізаційна доза радіації зменшиться у 1000 разів. Основна небезпека мине за декілька днів.

Однак частинки газоподібних радіонуклідів тривалий час залишатимуться в повітрі, їх може віднести вітром до сусідніх країн. Швидкість їхнього осідання спрогнозувати складно.

У моменти паніки та страху часто не знаєш, що робити. Раніше ми розповідали про чіткі вказівки, що робити у разі вибуху на ЗАЕС. Збережи їх собі, і хай не знадобиться.

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