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Грубе порушення! Росіяни перевели блок ЗАЕС у гарячий зупин: що відомо та чим це загрожує

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Липня 2023, 09:00
Окупанти перевели ЗАЕС у “гарячий зупин”: що відомо
Фото: Facebook

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