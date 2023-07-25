Грубе порушення! Росіяни перевели блок ЗАЕС у гарячий зупин: що відомо та чим це загрожує

Росія з моменту окупації ЗАЕС шантажує світ ядерним терором. Окупанти зберігають на території станції військову техніку, зброю та закладають вибухівку.

Не так давно Росія спричинила техногенну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС. Пізніше з’явилася інформація від ГУР, що окупанти готують теракт на ЗАЕС.

Небезпека на території ЗАЕС залишається й досі. Зараз окупанти перевели реакторний блок №4 ЗАЕС у стан гарячий зупин. Це є порушенням ядерного законодавства України.

Зараз також дивляться

Окупанти перевели блок ЗАЕС у гарячий зупин: що відомо

В Енергоатомі повідомили, що 24 липня 2023 року, попри вимоги Держатомрегулювання та ДП НАЕК Енергоатом, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели енергоблок №4 у стан гарячий зупин.

В Енергоатомі акцентують, що це є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки.

Адже зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані холодний зупин.

Після підриву Росією греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької атомної станції охолоджувальною водою.

Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники Росатома про це знають.

А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простій обладнання енергоблоку, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання.

У зв’язку зі вчиненням протиправних дій, що містять ознаки складу кримінальних правопорушень, президент ДП НАЕК Енергоатом Петро Котін звернувся до Офісу генерального прокурора України:

— Окупанти продовжують вчиняти злочинні дії. Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотне покарання, — сказав він.

Також Котін звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС, щоб перевести всі енергоблоки у холодний зупин і поширити відповідну ноту серед країн-членів Агентства.

Протипіхотні міни на території ЗАЕС

Водночас експерти МАГАТЕ розповіли, що виявили протипіхотні міни на околиці майданчика ЗАЕС, про це заявив очільник Агентства Рафаель Гроссі.

23 липня 2023 експерти провели огляд станції, під час якого й знайшли декілька мін. Вони розташовані у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром станції. Натомість мін саме на внутрішньому периметрі майданчика експерти не помітили.

Гроссі акцентував, що наявність вибухівки не відповідає вимогами безпеки.

Також МАГАТЕ досі вимагає доступу до дахів ЗАЕС, зокрема третього та четвертого блоків, які становлять “особливий інтерес”.

Раніше ми розповідали, як швидко поширюється радіація та що треба про неї знати.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!