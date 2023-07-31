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Загроза ізоляції, міжнародний тиск чи нестача коштів? Чому Україна віддала свою ядерну зброю і коли це сталося

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Липня 2023, 21:00
ядерна зброя України
Фото: Unsplash

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