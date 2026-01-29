Покидают ли украинцы свои дома после ударов по энергетике — последние исследования настроений

Согласно последним результатам исследования Gradus, тактика энергетического террора не привела к новой массовой волне миграции, на которую, вероятно, рассчитывал агрессор.

Несмотря на систематические атаки на критическую инфраструктуру и бытовые трудности, 87% опрошенных украинцев не изменили место жительства — детали опроса читай в материале.

Украинцы о блекаутах: сколько людей уже уехало

Наибольшую мобильность продемонстрировали жители Востока и Киева — регионов, которые подвергаются интенсивным ударам: из них временно выехали 21% и 18% респондентов соответственно. Среди тех 13%, кто все же был вынужден искать убежища в других местах, большинство избрало внутреннюю миграцию: 60% переехали в пределах своей области, а 50% — в другие регионы Украины.

Большинство мигрантов планируют вернуться домой с наступлением тепла или стабилизацией ситуации безопасности, хотя значительная часть северян (22%) и Востока (16%) пока не имеют конкретных планов по возвращению.

Исследование подчеркивает, что отсутствие базовых условий (света, воды или отопления) все еще не является первоочередной причиной для выезда за границу. Намерения покинуть Украину в течение следующих шести месяцев выражают менее 10% респондентов, что соответствует постоянным показателям предыдущих периодов.

Главными стимулами к изменению местожительства остаются прямая угроза жизни, риск оккупации или полная потеря жилья. Только 43% опрошенных готовы рассмотреть вариант переезда в случае дальнейшего радикального ухудшения условий, таких как снижение температуры в доме ниже +10°C или отсутствие электричества и воды более 48 часов подряд.

Социологиня и основательница Gradus Евгения Близнюк отмечает, что украинцы, решившие оставаться дома, проявляют чрезвычайную стойкость к холоду и бытовым неудобствам. По ее словам, энергетический террор усложняет жизнь, но не способен спровоцировать повторение миграционного шока первых месяцев полномасштабного вторжения.

