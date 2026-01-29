Чи покидають українці свої домівки після ударів по енергетиці — останні дослідження настроїв

Згідно з останніми результатами дослідження Gradus, тактика енергетичного терору не призвела до нової масової хвилі міграції, на яку, ймовірно, розраховував агресор.

Попри систематичні атаки на критичну інфраструктуру та побутові труднощі, 87% опитаних українців не змінили свого місця проживання — деталі опитування читай в матеріалі.

Українці про блекаути: скільки людей вже виїхало

Найбільшу мобільність продемонстрували мешканці Сходу та Києва — регіонів, які зазнають найінтенсивніших ударів: з них тимчасово виїхали 21% та 18% респондентів відповідно. Серед тих 13%, хто все ж був змушений шукати прихистку в інших місцях, більшість обрала внутрішню міграцію: 60% переїхали в межах своєї області, а 50% — в інші регіони України.

Більшість мігрантів планують повернутися додому з настанням тепла або стабілізацією безпекової ситуації, хоча значна частка мешканців Півночі (22%) та Сходу (16%) наразі не мають конкретних планів щодо повернення.

Дослідження підкреслює, що відсутність базових умов (світла, води чи опалення) все ще не є першочерговою причиною для виїзду за кордон. Наміри покинути Україну протягом наступних шести місяців висловлюють менше 10% респондентів, що відповідає сталим показникам попередніх періодів.

Головними стимулами до зміни місця проживання залишаються пряма загроза життю, ризик окупації або повна втрата житла. Лише 43% опитаних готові розглянути варіант переїзду в разі подальшого радикального погіршення умов, як-от зниження температури в оселі нижче +10°C або відсутність електрики та води понад 48 годин поспіль.

Соціологиня та засновниця Gradus Євгенія Близнюк зазначає, що українці, які вирішили залишатися вдома, виявляють надзвичайну стійкість до холоду та побутових незручностей. За її словами, енергетичний терор ускладнює життя, але не здатен спровокувати повторення міграційного шоку перших місяців повномасштабного вторгнення.

