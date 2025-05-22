Это же дети! Около 70% украинцев считают сирот угрозой для общества

По меньшей мере, 25 тысяч украинских детей сейчас живут в интернатах или подобных заведениях. Чаще всего это те, от кого отказались родители. Больше всего среди них традиционно подростков. Каждый год статистика по Украине почти одинаковая: около 1000-1200 детей из детдомов попадают в семьи.

Активнее всего забирают здоровых малышей. Дети с болезнями и подростки реже всего обретают семьи. Когда они достигают совершеннолетия, наконец могут выйти в этот неведомый им мир.

Но будут ли относиться к таким детям человечно? Согласно исследованию БФ Клуб Добродіїв, 67,6% опрошенных украинцев считают детей из приютов опасными. Что известно о проблеме восприятия и можно ли изменить отношение украинцев?

Почти 70% украинцев считают сирот опасными

Результаты всеукраинского исследования показали, что подавляющее большинство наших граждан предвзято относятся к воспитанникам детских домов и интернатов. От этих детей ждут опасности. Стереотипизированное восприятие сирот мешает развитию наставничества.

Именно о явлении наставничества в Украине начали говорить активно. Это возможность взрослых становиться моральной поддержкой для сирот — разово или постоянно. А для детей — способ поделиться переживаниями, выговориться, получить реальную поддержку, социализацию.

67,6% респондентов считают, что воспитанники интернатов могут нести угрозу для общества из-за склонности к рискованному и асоциальному поведению (криминал, правонарушения, отчужденность).

Кроме всего, враждебное отношение к детям-воспитанникам интернатов опрошенные аргументировали следующими характеристиками и стереотипами:

неподготовленность сирот к самостоятельной жизни;

конфликтность;

склонность к зависимостям;

распространение инфекций

69,1% опрошенных заявили, что считают финансовую поддержку сирот наиболее актуальной, а большинство участников исследования представляют свою помощь как одноразовую материальную.

Только 12,5% опрошенных украинцев рассказали, что знают, что такое наставничество. Другие же путают его с усыновлением, опекунством или духовным наставничеством. Опрос о готовности стать наставником для ребенка из детского дома показал следующие результаты:

18% украинцев готовы к этому;

43% заявили, что не готовы к такой ответственности;

38% сомневаются, нуждаются в дополнительной мотивации.

Барьерами становятся страх не справиться, нехватка знаний и опыта коммуникации с подростками, страх недостаточной психологической устойчивости и терпения.

Детям-сиротам важно, чтобы наставники были готовы уделить немного своего времени, были доброжелательными и заботливыми. Их лучшие воспоминания связаны с простыми вещами: прогулками, непринужденным общением или пикниками.

Раньше мы рассказывали, сколько детей усыновили в 2024 году.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.