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Это же дети! Около 70% украинцев считают сирот угрозой для общества

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 мая 2025, 12:00
исследование о сиротах
Фото Unsplash
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