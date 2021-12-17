Беременность — это не всегда “единороги” и фотосессии: Ольга Кучер откровенно о потере ребенка

“Я не знала, что дети умирают в самом безопасном месте в мире — в утробе матери”, — говорит ведущая программы Вікна-новини на СТБ Ольга Кучер, которая два года назад перенесла самую тяжелую потерю в своей жизни. На седьмом месяце беременности остановилось сердце малыша, которого должны были назвать Устимом.

По статистике ОО Опека Ангела, в Украине каждая четвертая беременность завершается потерей. Это может быть выкидыш, замершая беременность, перинатальная или неонатальная смерть. И каждый раз известие об этом доставляет наибольшее горе семьям, которые проходят опыт потери и изо всех сил пытаются вернуться к нормальной жизни.

Вікна пишут этот материал, чтобы поддержать каждую женщину и семью, которую коснулась эта беда; чтобы каждая из матерей, имеющая “ангела”, знала, что она не одинока и самое важное — что ей есть к кому обратиться.

А еще для того, чтобы общество осознало: игнорирование проблемы ее не решает. Мы знаем сотни счастливых кейсов и видели множество улыбающихся мам и пап с младенцами на руках. Однако мы никогда не слышим о тех, кто потерял беременность, и предпочитаем их не замечать.

Как все начиналось

В 2016 году Ольга Кучер вышла замуж за своего коллегу, Ярослава Кречко. Тогда супруги наслаждались друг другом и не слишком задумывались о рождении детей.

— Мы просто отлично проводили время вместе, нам было хорошо вдвоем, а уже когда побыли в браке пару лет, то логично встал вопрос о том, что мы уже готовы, наши отношения уже готовы, чтобы стать родителями, выйти на новый уровень. И нам казалось, что родительство — это новый уровень отношений, поэтому мы начали думать о беременности.

Помните ли вы день, когда узнали о беременности? Какими были первые мысли?

— Мы планировали, знали, что хотим забеременеть, но когда в конце концов это произошло и я увидела две полоски на тесте — я была дома одна — просто бегала по дому и говорила: “Мамочки, мамочки, мамочки”.

Одно дело хотеть забеременеть и иметь ребенка, а другое дело — уже забеременеть. И я, конечно, была ужасно взволнована, испугана, потому что как-то и хотела, но когда это произошло, то ужасно испугалась. И еще долго не говорила мужу, потому что он был в командировке, а об этом как-то не хочется говорить по телефону.

В конце концов Ольга купила пиццу и позвонила мужу, попросив его быстро приехать. Когда на коробке из-под пиццы Ярослав увидел тест с двумя полосками, спросил только одно: “Мы что, беременны?”

Наблюдалась Ольга в государственной клинике, потому что та находилась за углом ее дома. А в частную, в которой семья планировала рожать, было далеко ехать.

О беременности

Какой была беременность? Как она проходила?

— Прекрасно. Это тоже такая трагическая сторона потери, что все было хорошо. Я себя хорошо чувствовала. И с малышом все было хорошо. Все анализы, УЗИ были хорошие.

Я работала, наслаждалась беременностью на все 100%, ходила в бассейн, делала йогу. То есть, была счастливой беременной.

Никаких предвестников, ни единого намека, но в декабре 2019 года, на 27-й неделе беременности, Ольга попадает в роддом, в отделение патологии беременных.

— В этот день, я уже сейчас понимаю, у меня были тренировочные схватки. Они продолжались два дня. И я как-то не знала, запаниковала и пошла к врачу. Я устала в те дни, много ходила, переоценила свои силы. И два дня у меня хватал живот. Врач направила меня в роддом.

Там Ольгу положили на сохранение — “на всякий случай”. Угрозы для матери и для малыша не было, поэтому ей поставили капельницу, живот больше не хватало, все симптомы исчезли. Но домой беременную женщину отпустить не согласились.

— Мне стало легче, но врачи сказали: “На всякий случай полежите на сохранении, и на вечер поставить свечи”… Они настояли, чтобы я осталась.

Вечером по предписанию врача Ольга поставила свечи и у нее произошла острая аллергическая реакция, анафилактический шок.

Оказалось, что я медицинский аллергик. А до 30 лет из-за отличного здоровья я не знала, что у меня есть проблемы с медикаментами. Мне стало плохо.

— Сбежались все медики, они долго не могли понять, что произошло. Я потеряла сознание, и, по-видимому, в этот момент питание к малышу исчезло.

Тогда, предполагает Ольга, произошла гипоксия, но сердцебиение оставалось. Врачи долго не могли понять, почему малыш перестал двигаться. Через два дня женщине сказали: надо рожать.

Врачи сказали сразу: то, что он выживет — шансы очень низкие, а то, что он будет очень болен — точно, потому что очень короткий срок беременности.

— Это инвалидизация точно, к тому же он два дня в непонятном состоянии, поэтому он точно будет болен, но выживет ли — не ясно.

“Давайте рожать, но шансов — никаких“, — такие слова услышала Ольга от медиков в родильном. Говорили только, что по протоколу должны попытаться спасти ребенка, “но мы точно его не спасем“.

На вопрос женщины, зачем рожать, если шансов нет, врачи ответили: “Тогда пишите отказ, и будем ждать, пока он умрет внутри вас”.

Но худшим было то, что в роддоме не было ни одного психолога, который бы оказывал помощь женщинам, оказавшимся в сложной ситуации. Более того, никаких слов поддержки, никакой человечности.

Тогда Ольга решила перевестись в другое заведение, на базе которого работал психолог.

— Он со мной работал, но я бы не сказала, что очень удачно. Я не хочу называть заведения, чтобы избежать каких-либо спекуляций. Так на группах поддержки делают, когда не называют заведения, — объясняет Ольга Кучер.

После потери женщину положили в общую палату в отделении патологии, где на соседних кроватях находились другие беременные.

Я просила положить меня в платную палату, на что мне отвечали: “Нет, у нас нет, у нас все занято”. И я лежала с другими девчонками, а медсестры ходили и спрашивали: “Что вы такая несчастная лежите?”

О том, как пережить потерю

— Сразу, когда мы поняли, что малыш не выживет, мы между собой поговорили, что нам обязательно нужна помощь психолога — и мне, и мужу.

Именно тогда, лежа в роддоме, Ольга встретила сайт украинского СМИ, в котором говорилось об организации Опека Ангела. Она помогает семьям переживать потерю ребенка. Ольга и Ярослав обратились за помощью. И уже через неделю после потери посетили первое групповое занятие, на котором собравшимся посоветовали психологов.

Мы обратились и начали работать. Сначала я ходила с мужем, потом ему стало легче. Мама это, конечно, иначе переживает.

— А потом раз в неделю я ходила к психологу, — вспоминает Ольга.

ОО Опека Ангела проводит бесплатные группы поддержки и предоставляет онлайн-курс помощи родителям, пережившим потерю. “С ним можно ознакомиться и понять, все ли, что с тобой происходит — это нормально”, — говорит Ольга Кучер.

И, конечно, наибольшей опорой для телеведущей после потери ребенка был ее муж. Вместе они преодолевали боль потери малыша.

— Он (муж — ред.) не бросил меня, не разочаровался во мне. Так что нужно строить такие отношения, которые смогут пережить любое горе, а потом и счастье.

О прощании

Оглядываясь назад, какие действия самые важные для женщин и семей, попавших в такую ​​ситуацию?

Самое важное — это найти в себе силы попрощаться с ребенком. Это очень важно. Потому что врачи наши неправильно говорят: “Ой забудьте, как страшный сон”, “Вы молодая, родите еще”, “Не забирайте этих детей, пусть они остаются”, “Не создавайте кладбищ, не ставьте памятников”. Это неправильно.

Абсолютировать горе, закрывать его, игнорировать его, делать вид, что этого не было — очень неправильный психологический подход. Это разрушает маму изнутри, съедает, как рак.

Ольга убеждает: если мать не проживет это горе, а попытается его игнорировать, то рано или поздно оно вернется: “И ты никогда не знаешь, в какой момент тебя накроет, догонит это горе“.

Ведущая признается: невыносимо больно видеть своего младенца, ушедшего из жизни преждевременно, но прощаться с ним — крайне необходимо.

— Мне не помогли и не посоветовали, что нужно проститься. Я не держала его на руках, но мы, по крайней мере, забрали его и простились с его прахом. А на руках я его не подержала, потому что не знала. А нужно обязательно…

Врачи советуют украинкам не вспоминать, забыть о беременности, которая в отличие от общественных стереотипов, не закончилась счастливо. Но Ольга Кучер говорит, что игнорировать такой болезненный опыт не стоит, ведь какое-то время вы были мамой этого малыша. И это реальность, от которой не убежать.

В Опеке Ангела матерей и родителей, столкнувшихся с болью утраты, называют родителями ангелов. Это помогает пережить и принять потерю.

Поэтому обязательно надо прощаться с ребенком и найти в себе силы поговорить с кем-нибудь об этом, иначе нахлынет такая волна горя, что ты захлебнешься.

— Самой такое перенести, я считаю, невозможно. Иначе это так травмирует и калечит, что поменяет тебя навсегда и разрушит твой брак.

К сожалению, случаи, когда семье не удается сохранить теплые отношения после потери, не единичны.

О второй беременности

Женщинам, пережившим потерю ребенка, крайне трудно отважиться на новую беременность. Зачастую их преследуют страхи новой потери. Именно для таких мам и семей Опека Ангела создала специальные группы поддержки — для тех, кто забеременел после потери.

Ольга Кучер говорит: ее также коснулся страх снова потерять младенца, так что на протяжении всей беременности ведущая сотрудничала с психологом.

Этот страх никуда не денется. Я работала с психологом до последней недели своей второй беременности, — рассказывает ведущая.

8 сентября 2021 года Ольга родила дочь, которую назвали Софией. И уже после этого отважилась поделиться с Украиной своей трагической историей.

О поддержке

На вопрос, почему известная телеведущая решилась рассказать о своей потере и впустить незнакомых людей в мир своей души, Ольга отвечает просто: хотелось помочь женщинам, которые переживают то же самое. И еще — объяснить украинкам, что такое случается. Такое бывает, что дети умирают.

В свое время история актрисы 95-го квартала Елены Кравец, тоже поделившейся горечью утраты, дала Ольге силы идти дальше.

И это такое какое-то понимание, что другая женщина, состоятельная, со стороны кажущаяся успешной, тоже может переживать такое горе. И это нормально, и нормально твое горе, и нормально чувствовать себя разбитым и разрушенным, это нормально.

Телеведущая говорит: трагические случаи могут случиться с каждым — и с теми, кого показывают по телевизору.

О стыде и общественном табу

Телеведущая говорит: в Украине не принято говорить о потере беременности, “потому что это не успех женщины, а ее провал”.

— Это стыдно, когда ты не справилась. Это неестественно, неправильно, когда дети умирают. И значит, с тобой что-то не так.

Многие женщины, к сожалению, переживали этот опыт, но им не хватало храбрости о нем говорить. Они чувствовали стыд. Все из-за навязанных обществом шаблонов.

Стыдно из-за того, что у всех складывается впечатление, что беременность — это единорожки, розовые тучки, фотосессии, поглаживание живота. Это навязанный обществом стереотип о том, как должна заканчиваться беременность.

— Это неестественно, когда дети умирают. Детки должны рождаться живыми, здоровыми, красивыми, розовыми пухляшками.

В больницах говорят: не нужно об этом говорить, забудьте, не думайте об этом. Но потом, когда случается беда, женщина оказывается один на один со своим горем.

— Женщина шокирована, как была я. Я не знала, что дети умирают. Как это? Они могут заболеть, когда уже взрослые или произойдет какой-нибудь травматический случай. Но чтобы ребенок умер в утробе мамы, в самом безопасном месте в мире? Такого не бывает. А оказалось — бывает.

При этом общество не любит поражений, не любит неудачников. Еще и мыслит стереотипами, согласно которым основной задачей женщины является рождение ребенка. А когда у нее “не получилось” — то предпочитают это скрывать.

— Мне тоже не хочется говорить, что у меня сын умер. Это не придает мне сил, не придает мне энергии, это меня опустошает, но в то же время моя история может помочь другой маме, которая оказалась перед бездной горя. Поэтому об этом нужно говорить, — убеждена Ольга.

Для тех, кому нелегко

Если вы переживаете потерю и не знаете, куда обратиться, мы расскажем кое-что об организации Опека Ангела. Она поможет вам и вашей семье прожить горе, принять его и, возможно, снова решиться стать мамой или отцом.

Немного истории

Три года назад Наталья Сеница вместе с мужем основали ОО Опека Ангела. Сначала это был информационный ресурс для родителей, которые переживают опыт потери, но сейчас — это большая платформа, на которой проводятся группы поддержки, есть онлайн-курс для родителей, которые переживают потерю.

Специалисты организации получили лицензию на обучение от Британской организации SENSE и проводят тренинги для медиков, а также распространяют среди медперсонала листовки и пособия по работе с родителями, пережившими перинатальную потерю.

Наталья рассказывает, что потребность в создании Опеки Ангела возникла, потому что в Украине до сих пор не существовало подобной организации. Поэтому семьи вынуждены были переживать свое горе в одиночестве.

Кто может обратиться за помощью в Опеку Ангела?

Мы чаще употребляем слово поддержка, потому что верим, что каждый, кто столкнулся с опытом потери, может справиться с горем, поэтому мы можем лишь оказать поддержку на пути преодоления горя и возвращения к полноценной жизни.

К нам могут обратиться:

родители, которые столкнулись с опытом потери — на любом триместре беременности из-за прерывания беременности в связи с медицинскими показаниями;

родители, пережившие потерю во время родов или в течение первого года жизни ребенка;

родные и друзья родителей, которые хотят узнать, чем они могут помочь;

медицинские работники из разных медучреждений по всей Украине.

Вы работаете в нескольких городах или можете оказывать помощь женщинам и их семьям со всей Украины?

Еще до карантина ОА (Опека Ангела – ред.) была сфокусирована в Ивано-Франковске, Львове и Киеве, но карантин сыграл свою роль.

Из-за локдауна пришлось переходить в формат онлайн, и с июля 2021 года мы запустили десять групп поддержки ежемесячно, к которым могут присоединиться люди из абсолютно всех уголков Украины, а также украинцы со всего мира.

По словам Натальи, часто в организацию за поддержкой обращаются украинцы из Италии или Норвегии. ОА — единственные украиноязычные группы поддержки в мире для тех, кто пережил боль потери.

Какой совет дадите тем, кто переживает опыт потери без поддержки?

Единственное, что могу посоветовать таким семьям — искать поддержку там, где она есть, можно обращаться в ОА, можно общаться с другими родителями, также проходившими опыт потери. Они вас точно поймут.

А еще — просто поверить в то, что родные и близкие, которые не поддержали, просто не знали, как поддержать, и простить их. А также искать поддержку там, где она возможна.

Соучредительница организации добавляет: иногда из-за того, что люди не умеют общаться о своих эмоциях или не до конца понимают нормальность всех этих непростых эмоций, пары не находят взаимопонимания и создается впечатление, что мужчина не поддерживает или что рядом совсем нет необходимой поддержки. Но и мужчина, и женщина переживают опыт утраты. Это следует принять.

Расскажите, что меняется в процессе переживания горя для пары, потерявшей ребенка?

Если в семье только произошла потеря и женщина или мужчина говорят: “Я больше никогда не планирую иметь детей”, но при этом они могут иметь детей, следует понимать, что эти мысли могут меняться в процессе переживания горя, ведь горе сопровождается очень разными непростыми эмоциями.

Сейчас может казаться, что надо как можно скорее забеременеть, словно это отнимет боль; через неделю может казаться кардинально противоположное. Нужно позволить этим мыслям быть, позволить себе переживать горе.

Но следующая беременность или рождение следующего ребенка — это не панацея в проживании горя.

Возможно, в нашем обществе кажется, будто только родив следующего ребенка, семья может прожить эту боль, но опыт и практика показывают, что важно дать семье время на проживание, чтобы семья не в горе принимала решение о следующей беременности.

Достаточная ли сейчас психологическая помощь оказывается женщинам, пережившим потерю, в государственных медицинских учреждениях Украины? И в частных?

Мы проводили обучение только в двух медицинских учреждениях Украины — в областных перинатальных центрах Ивано-Франковска и Киева, так что можем говорить, что только в двух медицинских учреждениях Украины медицинский персонал обучен оказывать поддержку при потере.

В то же время раз в три дня большинство медицинских работников перинатальных и неонатальных центров пересекаются и работают с родителями в горе.

Если вы тоже столкнулись с горем — советуем обратиться за помощью к психологу или присоединиться к бесплатным группам поддержки под патронатом Опеки Ангела. Помните: никто не обязан переживать боль утраты в одиночестве.

Также напоминаем, что Вікна-новини на СТБ выходят по будням в 11:30, 14:30, 17:30 и 22:00.