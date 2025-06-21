Это есть в каждом городе! Что вредит мозгу малышей — новое исследование

Одной из глобальных проблем в мире сейчас является загрязненность воздуха. Войны, фабрики, миллионы автомобилей, сжигание отходов ежедневно ухудшают картину и влияют на наше здоровье. А как насчет беременных женщин и еще нерожденных детей? Как загрязненный воздух влияет на плод? Этот вопрос решили исследовать ученые.

Грязный воздух вредит мозгу детей — результаты исследования

В журнале The Lancet Planetary Health опубликовали новое исследование испанских ученых. По их результатам, загрязненный воздух может привести к изменению размеров структур мозга плода, особенно на последних неделях беременности!

Это было первое исследование влияния загрязненного воздуха на развитие мозга плода в период беременности. Исследователи анализировали данные 754 беременных женщин и их будущих малышей. Все измерения проводились в 2018-2021 годах.

Сотрудники Барселонского института глобального здравоохранения вместе с центром BCNatal и больницей Санта-Креу-и-Сан-Пау пришли к выводу, что загрязняющие вещества влияют на увеличение боковых желудочков в каждом полушарии мозга, а также на увеличение большой цистерны — полости в нижней части мозга.

Кроме всего, грязный воздух показал влияние на увеличение ширины червя мозжечка — центральной части, необходимой для равновесия и координации движений. Рассматривали три среды пребывания женщин: дома, на работе и маршруты к работе.

В течение третьего триместра беременности участницы прошли трансвагинальную нейросонографию — специализированное ультразвуковое исследование, позволяющее анализировать форму и структуры мозга плода.

В частности, на развитие плода влияют и выбросы черного углерода. Вдыхание этих соединений чревато уменьшением глубины сильвиевой борозды. Это может являться симптомом замедленного созревания мозга плода.

Наибольшее влияние грязного воздуха на ребенка во время второго и третьего триместров.

В середине и конце беременности мозг плода вступает в ключевую фазу своего развития, что делает его особенно уязвимым к внешним факторам, таким как загрязнение, — говорит научный сотрудник ISGlobal Пайам Дадванд.

Даже при здоровой беременности качество воздуха может иметь незаметное негативное влияние на развитие плода. Все дети, матери которых участвовали в исследовании, имели нормальные измерения мозговых структур. Существенные патологические отклонения не были зафиксированы.

Наибольшие опасения исследователей за будущие поколения, которые будут жить и рождаться в загрязненной среде.

