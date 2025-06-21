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Це є у кожному місті! Що шкодить мозку малюків — нове дослідження

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Червня 2025, 10:00
забруднене повітря шкодить мозку
Фото Unsplash

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