Це є у кожному місті! Що шкодить мозку малюків — нове дослідження

Однією з глобальних проблем у світі нині є забрудненість повітря. Війни, фабрики, мільйони автівок, спалювання відходів щодня погіршують картину і впливають на наше здоров’я. А як щодо вагітних жінок та ще ненароджених дітей? Як забруднене повітря впливає на плід? Це питання вирішили дослідити науковці.

Брудне повітря шкодить мозку дітей — результати дослідження

У журналі The Lancet Planetary Health опублікували нове дослідження іспанських науковців. За їхніми результатами, забруднене повітря може призвести до змін розмірів структур мозку плода, надто на останніх тижнях вагітності!

Це було перше дослідження впливу забрудненого повітря на розвиток мозку плода у період вагітності. Дослідники аналізували дані 754 вагітних жінок та їхніх майбутніх малюків. Усі вимірювання проводили у 2018-2021 роках.

Працівники Барселонського інституту глобальної охорони здоров’я разом із центром BCNatal та лікарнею Санта-Креу-і-Сан-Пау дійшли висновків, що забруднюючі речовини впливають на збільшення бічних шлуночків у кожній півкулі мозку, а також збільшення великої цистерни — порожнини в нижній частині мозку.

Крім усього, брудне повітря показало вплив на збільшення ширини черв’яка мозочка — центральної частини, необхідної для рівноваги та координації рухів. Розглядали три середовища перебування жінок: удома, на роботі і маршрути до роботи.

Протягом третього триместру вагітності учасниці пройшли трансвагінальну нейросонографію — спеціалізоване ультразвукове дослідження, що дозволяє аналізувати форму та структури мозку плода.

Зокрема на розвиток плода впливають і викиди чорного вуглецю. Вдихання цих сполук загрожує зменшенням глибини сильвієвої борозни. Це може бути симптомом уповільненого дозрівання мозку плода.

Найбільшим є вплив брудного повітря на дитину під час другого та третього триместрів.

У середині і наприкінці вагітності мозок плода вступає у ключову фазу свого розвитку, що робить його особливо вразливим до зовнішніх факторів, таких як забруднення, — каже науковий співробітник ISGlobal Пайам Дадванд.

Навіть за умов здорової вагітності якість повітря може мати непомітний негативний влив на розвиток плода. Усі діти, матері яких брали участь у дослідженні, мали нормальні вимірювання мозкових структур. Суттєвих патологічних відхилень не було зафіксовано.

Найбільші побоювання дослідників за майбутні покоління, які житимуть і народжуватимуться у забрудненому середовищі.

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