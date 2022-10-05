Целая серия стенописей о корнях украинцев! История уникального проекта, поддерживающего детей с нарушениями развития

В последнее время мы все чаще рассказывали об украинских защитниках, медиках, волонтерах. Конечно, это важно, но не стоит забывать о проблемах в тылу, которые были, есть и, к сожалению, будут.

Мы расскажем тебе о проекте Міфологічними стежками України, созданном на территории детского дома, где находилось более 150 детей с нарушениеми развития.

Сооснователь и соавтор проекта Евгения Фуллен рассказала Вікнам больше о создании стенописей. Присоединиться к проекту могут все желающие.

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Чем занималась ранее

Девушка — фотохудожник, до полномасштабного вторжения занималась созданием сказочных масштабных съемок, участвовала в престижных международных выставках.

— Крайняя выставка, в которой я участвовала до полномасштабной войны, была совместным проектом MUSA International ArtSpace и Spivakovska ART совместно с ЮНЕСКО, центр Болонья 2020, — рассказывает она.

Уже летом прошлого года начали реализовывать проект Народжені з попелу — серия стенописей против домашнего насилия под эгидой ЮНЕСКО. Сейчас две таких стенописи есть на улице Княжий затон 21 и на Святошинском управлении образования в Киеве.

О проекте Міфологічними стежками України

— Это социальный проект, сочетающий в себе мифологию Украины, наши корни и часть нашей истории, что является важным элементом развития современной страны.

К сожалению, многие украинские традиции, мифы, стихи и сказки уже не сохранились в памяти многих украинцев.

С каждым годом часть нашей культуры теряется навсегда… Важной задачей этого проекта является визуальное напоминание о том, кто мы, и создание яркой стенописи, — рассказывает Евгения.

Авторство принадлежит команде fulenko murales, а основатели проекта — Евгения Фуллен, Юрий Козлов, Тина Диденко, Евгений Диденко. Художники, которые помогают творить: Тина Диденко, Елена Янко, Виктория Цымбалюк, Екатерина Дацун.

Евгения говорит: это будет рекорд Украины, Европы и мира как крупнейший артобъект на украинскую тематику и мифологию. Его общая площадь составляет примерно 6500 кв. м.

— Это один проект, он уникален и в единственном экземпляре. Он объединяет идею создания музея нашей культуры и народного наследия Украины в серии цельных стенописей. Это то, чего нет ни в Украине, ни в Европе, ни в мире, — отмечает соосновательница.

Задуманное будет реализовываться на наружной и внутренней стене детского дома с продолжением рисунка по асфальту к стенам здания. Планируют закончить осенью следующего года.

— Наша цель — напомнить украинцам свои корни и традиции, показать детям, что они, несмотря на отсутствие родительской опеки, могут стать успешными людьми.

Показать, что они сильны и талантливы и, если у них будет желание рисовать, мир, люди и государство поддержат их! — говорит Евгения.

Она объясняет: главная проблема современного общества — восприятие людей с определенными видами нарушений, как неполноценных. Так что пока эта проблема существует, им трудно находиться в общественных местах.









— Нам будут помогать рисовать дети с ментальными нарушениями. Их работы будут украшать внутреннюю сторону стены, чтобы дать детям понять: их рисунки — важны! — делится Евгения.

Поддерживают проект обычные люди и благотворительные организации, в частности ОО Объединенный Гуманитарный Фонд. О своей работе рассказывают в социальных сетях и СМИ, но Евгения говорит: неплохо работает и “сарафанное радио”. Люди узнают и проявляют желание помочь. Конечно, им не отказывают.

Что вдохновляет

— Меня вдохновляют люди, которые, несмотря на боль и войну, продолжают делать все ради победы. Также меня вдохновляет муж с ребенком и друзья. Это моя группа поддержки, — делится женщина.

Реакция детей и руководителей учреждения только положительная.







— Это не простой детский дом, это место, где дети, глядя на рисунки нашей мифологии и сказок, учатся воспринимать Украину сильной и независимой, а не такой, как ее привыкли изображать в советские времена, — рассказывает Евгения.

Она поделилась: однажды воспитанник детского дома проявил желание рисовать баллонами красок, и муж Евгении его научил. Женщина уверяет: сила украинцев — в несокрушимости нашего духа.

Людям с ментальными нарушениями действительно все еще сложно в нашем обществе. Но мы должны им помогать и поддерживать. Ранее мы рассказывали о детях с ментальными нарушениями и о главных мифах вокруг этой темы.

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