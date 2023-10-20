Кадровые российские части — стерты в ноль: Андрей Белецкий о борьбе за Бахмут, тактике врага и победе Украины

Основатель Азова Андрей Билецкий теперь выполняет функции командира Третьей штурмовой бригады, которая с момента своего создания часто попадает в новости. И дело в успешных операциях под командованием опытного военного.

Андрей Билецкий в интервью главному редактору Украинской правды Севгиль Мусаевой рассказал, почему наступление на Бахмутском направлении продолжается, как меняется тактика врага и качество его личного состава, а также что должна сделать Украина для победы.

Почему Украина продолжает свое контрнаступление на Бахмутском направлении

Наша бригада начала свой путь на Бахмуте в декабре прошлого года. После этого она практически все время поначалу оборонялась на участке прорыва. То есть не просто на участке наступления, а там, где россияне локально хотели совершить прорыв.

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Бригада наступала с теми силами, которые были в декабре прошлого года: никаких новых подразделений, практически никакой новой техники, никаких образцов западной.

Командиры тех бригад, которые сделали возможным как раз все это продвижение на южном фронте на Бахмуте, воюют теми же силами, которые у них были. Соответственно, страна вряд ли распылила каким-то образом свои силы. Все, что планировалось использовать для стратегической операции на юге, используется для стратегической операции на юге.

Снять наши подразделения с Бахмута тоже было совсем нереально.

О тактиках россиян на поле боя

Я бы разделил сейчас тактику россиян на две: тактика вагнеров и тактика регулярных частей. В чем заключалась сила вагнеровского наступления? Это две составляющие, в общем-то: зеки и дисциплина, которая достигалась расстрелом.

У нас были десятки пленных, в том числе большое количество вагнеров.

Не было ни одного, не присутствовавшего лично при расстреле какого-то условного дезертира, отказывавшегося идти в атаку.

Они идут на самоубийственные атаки, что заканчиваются, а через 20-30 минут подходит новая группа, которая идет в новую атаку. Но эти атаки не были непродуманы.

Какие подразделения врага воюют наиболее эффективно

Регулярным сухопутным войскам России в прямом смысле слова конец.

Я не считаю Россию простым врагом и нашу победу гарантированной и конечной, не призываю расслабиться. Но что, по моему мнению, случилось?

Это вторжение, начавшееся в феврале 2022 года, когда они бросили маленькую группировку, от 154 до 186 тысяч, кажется, они думали, что это будет военно-полицейская операция. Думали они так далеко забегут, все поднимут руки и фактически все перейдет в операцию наведения порядка и разоружения, как им казалось.

Оно так не вышло. Война пошла по понятным причинам не по их сценарию. И вместо того, чтобы быстро понять, начать мобилизовать население, в армию призывать или наоборот сделать эти шаги, которые они потом все равно сделали, они вместо этого кричали вперед. И полностью стерли свои кадровые части. Стерли их, как о наждачную бумагу — в ноль.

У них нет больше ни сержантского корпуса, ни младших офицеров с опытом. То есть те, кто попадает на фронт по сокращенным курсам, они тоже очень быстро либо становятся инвалидами, либо умирают. У них не происходит накопления опыта. Они не становятся более профессиональными.

Что нужно сделать Украине, чтобы выиграть эту войну

Наша армия во многих вещах — это постсоветская армия. Против нас стоит российская, постсовковая армия со своими слабыми и сильными сторонами.

Сможем ли мы с помощью 50, 100 F-16 сравниться с российской авиационной группировкой в 200 самолетов? Не сможем. Сможем ли мы когда-нибудь сравниться по количеству стволов? Скорее всего, не сможем.

Но если мы будем воевать необученными, плохо мотивированными частями против российских необученных плохо мотивированных частей, то рано или поздно они нас переломят по элементарной причине — их просто больше.

Если мы планируем побеждать, нам нужен ассиметричный путь. Сейчас для Украины чрезвычайно важный вопрос — это профессионализация, повышение уровня боевой подготовки, переподготовки, продвижение новых технологий, новых тактик, очень быстрой переподготовки людей.

Почему мы выигрывали на первом этапе? Потому что у россиян армия, которая не воевала. А у нас был огромный оперативный резерв, имевший представление о войне.

Также ранее боец третьей штурмовой бригады Азов Виктор Розовый поделился своей историей, как сменил профессию от комика до военного, рассказал о реальной ситуации на фронте, а также о том, что раздражает военного, когда он на войне.

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