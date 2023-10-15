История комика, который стал военным. Боец 3-й штурмовой бригады Азов о несправедливости на войне

Боец третьей штурмовой бригады АЗОВ Виктор Розовый в эфире телемарафона поделился своей историей, как сменил профессию комика на военного, рассказал о реальной ситуации на фронте, а также о том, что раздражает бойца, когда он на войне.
До начала полномасштабной войны Виктора Розового знали как комика и участника команды Загорецкая Людмила Степановна. Мужчина говорит, его родные во Львове, и когда россияне бьют по городу, а он на фронте — пытается абстрагироваться от негативных мыслей.
Чувствуется несправедливость, что ты бросил все, живешь в ограничениях, каждый день рискуешь своей жизнью. Ты не уверен, что у тебя будет будущее, а люди продолжают полноценную жизнь.
Чувствуется несправедливость, что ты бросил все, живешь в ограничениях, каждый день рискуешь своей жизнью. Ты не уверен, что у тебя будет будущее, а люди продолжают полноценную жизнь.
Военный говорит, что подготовить себя к реальности на фронте помогает мотивация. Ты понимаешь, за что твои друзья отдали жизнь. И говорит, что медиа создали неправильное представление о враге — умаляют его значение, называя слабыми, “чмобиками” и подобными словами. Виктор называет такую подмену преступлением.
Важно помнить, что Россия в несколько раз больше, имеет больше вооружения, разработки, количество людей. Украинских военных отличают морально-волевые черты, это нация воинов, говорит мужчина.
О своей трансформации Виктор Розовый рассказывает, кажется, будто заново попал в школу. Должен быть большой багаж знаний, нужно учиться постоянно, как в школе.
— Ты все должен знать — тактико-технические характеристики всего оружия, инженерное дело, медицину. Читаешь каждый день. У меня очень увеличился багаж знаний. Я думал, когда война закончится, зачем мне будут эти знания потом. Я бы хотел, чтобы растущее молодое поколение уже этого не знало.
Виктор рассказывает, что не смог бы не поехать на войну. Так ведь ты не остаешься честным сам перед собой. Родные были в слезах, но это было твердым решением. Героями для себя он считает двух мальчиков, которых россияне убили якобы за подготовку диверсии — Никиту Ханганова и Тиграна Оганнисяна.
Это был триумф украинского духа, 16-летние парни на оккупированной территории в Бердянске, они могли быть просто детьми, но при этом они отдали свою жизнь. Абсолют героизма для меня.
Это был триумф украинского духа, 16-летние парни на оккупированной территории в Бердянске, они могли быть просто детьми, но при этом они отдали свою жизнь. Абсолют героизма для меня.
Виктор Розовый воюет под Бахмутом, он солдат. Говорит, обстрелы систематически увеличиваются. Усилились артиллерийские удары противника. У россиян раньше было не так много артиллерии, но сейчас кроют всем, что есть.
— Танками, минометами, Градами, 152-мм калибром. У них стало нормально с боеприпасами именно сейчас. Но наша бригада продвигается вперед, иногда удается масштабно.
Вспоминает историю штурма в Херсонской области, когда россияне еще не оставили позиций, почувствовал, будто у него сегодня день рождения. В Бахмуте ощущения были совсем другими.
Местные люди даже не пугались мин и обстрелов, женщина крикнула ему, что “Донбасс никому не нужен”, а уезжать нет смысла, потому что всюду нет света и воды. Это очень удивило военного.
— Там звучит радио с призывами “украинский солдат, сдавайся в плен”. Ловит московское радио. Кажется, что люди живут в каком-то вакууме. Им кажется, что нужно потерпеть еще немного.
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