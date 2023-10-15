История комика, который стал военным. Боец 3-й штурмовой бригады Азов о несправедливости на войне

Боец третьей штурмовой бригады АЗОВ Виктор Розовый в эфире телемарафона поделился своей историей, как сменил профессию комика на военного, рассказал о реальной ситуации на фронте, а также о том, что раздражает бойца, когда он на войне.

Хотел бы, чтобы новое поколение не знало войны — история военного Виктора Розового

До начала полномасштабной войны Виктора Розового знали как комика и участника команды Загорецкая Людмила Степановна. Мужчина говорит, его родные во Львове, и когда россияне бьют по городу, а он на фронте — пытается абстрагироваться от негативных мыслей.

Чувствуется несправедливость, что ты бросил все, живешь в ограничениях, каждый день рискуешь своей жизнью. Ты не уверен, что у тебя будет будущее, а люди продолжают полноценную жизнь.

Военный говорит, что подготовить себя к реальности на фронте помогает мотивация. Ты понимаешь, за что твои друзья отдали жизнь. И говорит, что медиа создали неправильное представление о враге — умаляют его значение, называя слабыми, “чмобиками” и подобными словами. Виктор называет такую подмену преступлением.

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Важно помнить, что Россия в несколько раз больше, имеет больше вооружения, разработки, количество людей. Украинских военных отличают морально-волевые черты, это нация воинов, говорит мужчина.

О своей трансформации Виктор Розовый рассказывает, кажется, будто заново попал в школу. Должен быть большой багаж знаний, нужно учиться постоянно, как в школе.

— Ты все должен знать — тактико-технические характеристики всего оружия, инженерное дело, медицину. Читаешь каждый день. У меня очень увеличился багаж знаний. Я думал, когда война закончится, зачем мне будут эти знания потом. Я бы хотел, чтобы растущее молодое поколение уже этого не знало.

Виктор рассказывает, что не смог бы не поехать на войну. Так ведь ты не остаешься честным сам перед собой. Родные были в слезах, но это было твердым решением. Героями для себя он считает двух мальчиков, которых россияне убили якобы за подготовку диверсии — Никиту Ханганова и Тиграна Оганнисяна.

Это был триумф украинского духа, 16-летние парни на оккупированной территории в Бердянске, они могли быть просто детьми, но при этом они отдали свою жизнь. Абсолют героизма для меня.

О реальной ситуации на фронте

Виктор Розовый воюет под Бахмутом, он солдат. Говорит, обстрелы систематически увеличиваются. Усилились артиллерийские удары противника. У россиян раньше было не так много артиллерии, но сейчас кроют всем, что есть.

— Танками, минометами, Градами, 152-мм калибром. У них стало нормально с боеприпасами именно сейчас. Но наша бригада продвигается вперед, иногда удается масштабно.

Вспоминает историю штурма в Херсонской области, когда россияне еще не оставили позиций, почувствовал, будто у него сегодня день рождения. В Бахмуте ощущения были совсем другими.

Местные люди даже не пугались мин и обстрелов, женщина крикнула ему, что “Донбасс никому не нужен”, а уезжать нет смысла, потому что всюду нет света и воды. Это очень удивило военного.

— Там звучит радио с призывами “украинский солдат, сдавайся в плен”. Ловит московское радио. Кажется, что люди живут в каком-то вакууме. Им кажется, что нужно потерпеть еще немного.

Ранее мы рассказывали историю бойца из Kraken с позывным Изя.

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