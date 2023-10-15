Розповіді

Історія коміка, який став військовим. Боєць 3-ї штурмової бригади Азов про несправедливість на війні

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 15 Жовтня 2023, 09:00
Щодня ризикуєш життям, аби люди продовжували повноцінне життя. Історія військового Віктора Розового

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