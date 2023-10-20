Кадрові російські частини стерті в нуль: Андрій Білецький про бротьбу за Бахмут, тактику ворога та перемогу України

Засновник Азову Андрій Білецький тепер виконує функції командира Третьої штурмової бригади, яка від моменту свого створення часто потрапляє у новини. І річ в успішних операціях під командуванням досвідченого військового.

Андрій Білецький в інтерв’ю головній редакторці Української правди Севгіль Мусаєвій розповів, чому наступ на Бахмутському напрямку продовжується, як змінюється тактика ворога та якість його особового складу, а також, що має зробити Україна для перемоги.

Чому Україна продовжує свій контрнаступ на Бахмутському напрямку

Наша бригада почала свій шлях на Бахмуті в грудні минулого року. Після цього вона фактично весь час спочатку оборонялася на ділянці прориву. Тобто не просто на ділянці наступу, а там, де росіяни локально хотіли зробити прорив.

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Бригада наступала з тими силами, які були в грудні минулого року: ніяких нових підрозділів, фактично жодної нової техніки, жодних зразків західної.

Командири тих бригад, які зробили можливим якраз все це просування на південному фронті на Бахмуті, воюють тими ж силами, які в них були. Відповідно, країна навряд чи розпорошила якимось чином свої сили. Все, що планувалося використати для стратегічної операції на півдні, використовується для стратегічної операції на півдні.

Зняти наші підрозділи з Бахмута теж було абсолютно неможливо.

Про тактики росіян на полі бою

Я б поділив зараз тактику росіян на дві: тактика вагнерів і тактика регулярних частин. В чому полягала сила вагнерівського наступу? Це дві складові, загалом: зеки та дисципліна, яка досягалася розстрілом.

У нас були десятки полонених, в тому числі й велика кількість вагнерів.

Не було жодного, який не був присутній особисто при розстрілі якогось умовного дезертира, який відмовлявся йти в атаку.

Вони йдуть на самовбивчі атаки, закінчуються, а за 20-30 хвилин підходить нова група, яка йде в нову атаку. Але ці атаки не були непродумані.

Які підрозділи ворога воюють найефективніше

Регулярним сухопутним військам Росії в прямому сенсі слова кінець.

Я не вважаю Росію простим ворогом, а нашу перемогу гарантованою і кінцевою, не закликаю розслабитися. Але що, за моєю точкою зору, трапилося?

Щодо вторгнення, яке розпочалося в лютому 2022 року, коли вони кинули маленьке угруповання, від 154 до 186 тисяч, здається, вони гадали, що це буде військово-поліцейська операція. Думали, вони так далеко забіжать, всі піднімуть руки та фактично все перейде в операцію наведення порядку і роззброєння, як їм здавалося.

Воно так не вийшло. Війна пішла зі зрозумілих причин не за їхнім сценарієм. І замість того, щоб це швидко зрозуміти, почати мобілізувати населення, в армію призивати або навпаки зробити ці кроки, які вони потім все одно зробили, вони замість цього кричали вперед. І повністю стерли свої кадрові частини. Стерли їх, як об наждачний папір — у нуль.

У них немає більше ні сержантського корпусу, ні молодших офіцерів з досвідом. Тобто ті, хто потрапляє на фронт по скорочених курсах, вони теж дуже швидко або стають інвалідами, або помирають. У них не відбувається накопичення досвіду. Вони не стають професійнішими.

Що потрібно зробити Україні, щоб виграти цю війну

Наша армія в багатьох речах — це пострадянська армія. Проти нас стоїть російська, постсовкова армія зі своїми слабкими та сильними сторонами.

Чи зможемо ми за допомогою 50, 100 F-16 зрівнятися з російським авіаційним угрупованням у 200 літаків? Не зможемо. Чи зможемо ми колись зрівнятися за кількістю стволів? Скоріш за все не зможемо.

Але якщо ми будемо воювати невишколеними, погано мотивованими частинами проти російських невишколених погано мотивованих частин, то рано чи пізно вони нас переламають з елементарної причини — їх просто більше.

Якщо ми плануємо перемагати, нам потрібен асиметричний шлях. Зараз для України надзвичайно важливе питання — це професіоналізація, підняття рівня бойової підготовки, перепідготовки, просування нових технологій, нових тактик, дуже швидкої перепідготовки людей.

Чому ми вигравали на першому етапі? Бо у росіян армія, яка не воювала. А в нас був величезний оперативний резерв, який мав уявлення про війну.

Також раніше боєць третьої штурмової бригади Азов Віктор Розовий поділився своєю історією, як змінив професію від коміка до військового, розповів про реальну ситуацію на фронті, а також — що дратує військового, коли він на війні.

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