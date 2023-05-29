Украинцы воюют за ценности, которые мы в Европе воспринимаем как должное: Бернар-Анри Леви о войне и невежестве Путина

Французско-еврейский философ Бернар-Анри Леви — один из тех, кто четко говорит, что для него война России в Украине началась еще в 2014 году.

Он еще девять лет назад пытался убедить западных партнеров, что оккупанты должны понести ответственность за свои преступления.

Однако понимание к ним пришло позже — в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Но сейчас Бернар-Анри Леви не успокоился, а еще больше стал помогать украинцам в борьбе за свободу. Философ рассказывает правду за границей всеми возможными способами: пишет статьи, говорит с первыми лицами стран и снимает документальное кино о войне.

О своей новой ленте, а также о собственных размышлениях о современной борьбе Бернар-Анри Леви рассказал журналистке Голоса Америки Марии Ульяновской.

О начале полномасштабной войны и съемках фильма Слава Україні

Когда началось полномасштабное вторжение, я был очень зол, мне было досадно. Я позвонил своим друзьям, команде, с которой мы многие годы снимаем фильмы. Мы взяли камеры и поехали. А этот фильм — это дневник нашего путешествия.

У нас не было предварительного плана, утвержденной идеи. Единственное, что мы однозначно знали, что мы на стороне Украины. Мы не собирались давать слово по пять минут Гитлеру и пять минут евреям. Мы были с украинцами.

Но кроме того, мы просто поехали на передовую. Мы проехали от Изюма до Очакова, Бахмута, Лимана всех этих разрушенных и героических городов. А фильм — это рассказ об этом долгом путешествии.

О людях на деоккупированных территориях

Эти люди потеряли почти все, но продолжают бороться за свои ценности. Конечно, и за территории тоже, но не только за них.

Украинцы воюют за ценности, которые мы воспринимаем в Европе как должное — ценности либерального прозрачного правового общества.

В нищете в районе Бахмута или в других местах, где жители ждали эвакуацию месяцами, я видел людей, которые все еще имеют силу духа говорить, что они борются за европейский выбор, за то, чтобы быть частью этой цивилизации.

Они терпят такие страдания, потому что знают — это не зря. Они ограждают нас от фашистских отрядов российской армии.

О главе Кремля

Путин — это чистое зло. Необразованность — одна из проблем Путина, кстати. Он плохой главнокомандующий. Он проигрывает каждое сражение, в которое вступает. Он абсолютный монстр, совершающий геноцид, но ко всему он еще и невежда — он ничего не знает об остальном мире и даже об Украине.

Он, видимо, действительно думал, что Украина не существует, что сопротивления не будет, что страна без национальной идентичности немедленно сдастся. Он, видимо, считал, что Россия и Украина — братские государства. Это так глупо.

Путин не только фашист, но и невежда.

Также раньше секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью рассказал о кремлевской верхушке, вопросе существования колоний России, что будет с оружием Украины после победы и об ошибках в развитии украинской государственности.

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