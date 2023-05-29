Интервью

Украинцы воюют за ценности, которые мы в Европе воспринимаем как должное: Бернар-Анри Леви о войне и невежестве Путина

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 мая 2023, 20:00
Бернар-Анрі Леві
Фото: Depositphotos

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