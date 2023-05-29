Українці воюють за цінності, які ми в Європі сприймаємо як належне: Бернар-Анрі Леві про війну та невігластво Путіна

Французько-єврейський філософ Бернар-Анрі Леві — один із тих, хто чітко говорить, що для нього війна Росії в Україні почалась ще у 2014 році.

Він ще дев’ять років тому намагався переконати західних партнерів, що окупанти мають понести відповідальність за свої злочини.

Однак розуміння до них прийшло пізніше — у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Та зараз Бернар-Анрі Леві не заспокоївся, а ще більше почав допомагати українцям у боротьбі за свободу. Філософ розповідає правду за кордоном усіма можливими способами: пише статті, говорить з першими особами країн та знімає документальне кіно про війну.

Про свою нову стрічку, а також власні роздуми про сучасну боротьбу Бернар-Анрі Леві розповів журналістці Голосу Америки Марії Ульяновській.

Про початок повномасштабної війни та зйомки фільму Слава Україні

Коли почалося повномасштабне вторгнення, я був дуже злий, мені було прикро. Я подзвонив своїм друзям, команді, з якою ми багато років знімаємо фільми. Ми взяли камери й поїхали. А цей фільм — це щоденник нашої подорожі.

В нас не було попереднього плану, затвердженої ідеї. Єдине, що ми однозначно знали — що ми на боці України. Ми не збиралися давати слово по п’ять хвилин Гітлеру і п’ять хвилин євреям. Ми були з українцями.

Але поза тим, ми просто поїхали на передову. Ми проїхали від Ізюма до Очакова, Бахмута, Лимана — усіх цих зруйнованих і героїчних міст. А фільм — це розповідь про цю довгу подорож.

Про людей на деокупованих територіях

Ці люди втратили майже все, але продовжують боротися за свої цінності. Звісно й за території також, але не лише за них.

Українці воюють за цінності, які ми в Європі сприймаємо як належне — цінності ліберального прозорого правового суспільства.

У злигоднях у районі Бахмута чи в інших місцях, де мешканці чекали на евакуацію місяцями, я бачив людей, які все ще мають силу духу казати, що вони борються за європейський вибір, за те, щоб бути частиною цієї цивілізації.

Вони терплять такі страждання, тому що знають — це не дарма. Вони загороджують нас від фашистських загонів російської армії.

Про очільника Кремля

Путін — це чисте зло. Неосвіченість — одна з проблем Путіна, до речі. Він поганий головнокомандувач. Він програє кожну битву, в яку вступає. Він абсолютний монстр, який чинить геноцид, але до всього він ще й невіглас — він нічого не знає про решту світу і навіть про Україну.

Він, мабуть, справді думав, що України не існує, що опору не буде, що країна без національної ідентичності негайно здасться. Він, напевно, вважав, що Росія й Україна — братські держави. Це так безглуздо.

Путін не лише фашист, а ще й невіглас.

Також раніше секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв’ю розповів про кремлівську верхівку, питання існування колоній Росії, що буде зі зброєю України після перемоги та помилки в розбудові української державності.

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