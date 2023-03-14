Украинское кино на Оскаре-2023: история фильма Будинок зі скалок от режиссера

Как часто можно услышать, нас, как страну, так и весь мир изменила полномасштабная война. Однако некоторые события, такие как церемония вручения кинопремии Оскар, еще раз доказывает, что борьба с российской пропагандой еще не окончена.

Несмотря ни на что, существует один простой шаг, чтобы украинское кино получило достойную оценку. И здесь речь не о кинокритиках, а про обычных зрителей, которые могут его поддержать — просмотреть и узнать его глубже.

Режиссер и украинский продюсер Азад Сафаров в прямом эфире телемарафона Єдині новини рассказал про Оскар-2023 и историю создания киноленты Будинок зі скалок.

Сейчас также смотрят

Про украинское кино на Оскаре-2023

На самом деле, главное, что мы начали рассказывать о том, с чем сталкиваются украинские дети из-за российской агрессии против Украины. И мы говорили об этом повсюду.

Мы разговаривали с журналистами. Мы были более чем на 30 кинопоказах в американских университетах. Это были Стэнфорд, Беркли, Гарвард, Колумбийский.

Также журналисты общались с нашими героинями, которые сами являются переселенками из-за того, что Россия оккупировала их родной Лисичанск. Они очень болели за то, чтобы фильм выиграл.

Все мы хотели, чтобы этот Оскар был для Украины.

Наши личные амбиции в этот год полномасштабной войны отошли. Поэтому это было для того, чтобы доставить хотя бы маленькую радость Украине.

Мы сделали броши с украинским флагом. К нам подходили и спрашивали, из Украины ли мы. Обнимали и говорили, что поддерживают нас, а еще очень просили отдать им брошь. Очень просили хотя бы какую-нибудь деталь, какую-то вещь из Украины.

Очень приятно, что нас поддерживают американцы. А решение киноакадемии — это уже решение киноакадемии.

История создания фильма Будинок зі скалок

Датский киножурналист Симон Леренг Вильмонт всегда снимает истории детей. Когда мы впервые сняли наш первый фильм Віддалений гавкіт собак, он тоже рассказывал историю с Востока Украины, он тоже дошел до шорт-листа Оскара.

Это была история о мальчике и бабушке, живущих рядом с фронтом. Когда мы снимали, Симон подумал: хорошо, что герою фильма Олежке повезло, что у него есть кто-то, кто о нем заботится. Что кто-то помогает ему пережить эту войну, поддерживает его.

Симон подумал, а если бы ребенок был сам, и не было бы никого нет из взрослых, родителей, родственников. Тогда мы пришли к этой теме, встретились с правозащитницей, которая рассказала нам об этом уникальном приюте, где дети остаются только на девять месяцев, пока решается их судьба.

Их родителей лишают родительских прав из-за того, что они злоупотребляют алкоголем. Но они тоже скатываются к этому из-за войны, потому что они теряют работу и финансовая ситуация ухудшается. Это также косвенные последствия войны, которые мы часто не видим. А страдают из-за этого дети.

Наша цель — показать, кто страдает в первую очередь. Показать, что война имеет последствия не только в человеческих потерях, руинах, экономическом ущербе.

Правозащитница предупредила нас сразу, что детям нужно объяснить: вы, к сожалению, пришли к ним не для того, чтобы забрать свою семью, а чтобы рассказать их историю. Мы садились и проговаривали с детьми; говорили, что надеемся, что это им поможет.

И у этого фильма уже очень большое достижение в том, что одного из героев этого фильма забрали именно после премьеры фильма в Украине. Один мужчина посмотрел этот фильм и понял, что хочет забрать ребенка к себе. После этого он пришел в наш офис, расплакался и поблагодарил за то, что благодаря этому фильму он нашел своего второго сына.

Главное достижение фильма состоит в том, чтобы помочь детям найти свои семьи.

Если тебе не удалось посмотреть церемонию награждения кинопремии, но интересно, кто забрал золотую статуэтку, читай список всех победителей Оскара.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!