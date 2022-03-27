Что сейчас чувствует украинская мать: интервью Елены Зеленской для британского издания

Сегодня, 27 марта, в Великобритании отмечают День матери. Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала для британского издания Daily Mail, что сейчас чувствует украинская мать.

Спросите любую маму, что для нее дороже всего на свете, и я уверена, что вы услышите один ответ: дети. Но это страшная война означает смерть для детей.

“Мертвые” и “дети” — эти два слова отказываются стоять рядом. Как мама, я знаю, что их невозможно даже выговорить. Это означает разбитые сердца, разбитые семьи и разбитые судьбы.

Теперь я должна рассказать миру об Алисе из Ахтырки. Она не дожила до восьми лет — погибла при обстреле своего города вместе с дедушкой, накрывшим ее собственным телом.

Должна рассказать о 18-месячном Кирилле из Мариуполя, которого родители под обстрелом доставили в больницу, но медики не смогли спасти его.

О киевлянке Полине, погибшей от обстрелов на улицах вместе с родителями и братом. О 14-летнем Арсении, которому в голову попал снаряд. Под сильным огнем скорая просто не смогла доехать к нему, и он умер от потери крови.

Есть еще больше детей, о которых я могу рассказать вам. Шестилетняя София и ее полуторамесячный брат были расстреляны оккупантами вместе с мамой, бабушкой и дедушкой, пытаясь выехать из Новой Каховки, возле Днепра, на своем автомобиле.

Эти имена не должны стать статистикой. За неизвестными вам цифрами стоят жестоко оборванные жизни детей.

По меньшей мере, 38 детей были убиты, когда я впервые о них заговорила. Сейчас, пока я пишу, передо мной фотография 11-летней гимнастки Екатерины Дяченко.

Ее дом обрушился при обстреле. Она стала 135-м украинским ребенком, убитым Россией и его захватнической войной.

Во Львове посреди тихой площади разложили 109 пустых колясок, чтобы почтить детей, убитых Путиным. Это было ужасное зрелище.

Меня спросили, плачу ли я на войне. Да, я плачу. Недавно я увидела могилу во дворе обыкновенного жилого комплекса. На ней была самодельная табличка: “Мама. Сын”. Оба отдали свою жизнь.

Так соседи хоронят погибших под постоянными обстрелами в наших городах: Мариуполе, Буче и Гостомеле.

В первые дни войны мы поняли, что Россия убивает мирных жителей. Тот факт, что Россия делает это цинично и сознательно, до сих пор шокирует. Сейчас нашим детям безопаснее рождаться в бомбоубежищах, чем в больницах. Ведь Россия бомбит роддома.

Вы, наверное, видели фотографии разбомбленного роддома в Мариуполе и окровавленных женщин, ставших жертвами нападения.

У России хватило цинизма, чтобы отбросить это как постановку, трюк, ведь на фото была известная блоггер. Она попала туда, чтобы родить ребенка. И она родила. Но уже в условиях разрушенной больницы.

С начала войны родилось 15 тысяч украинских детей. Представьте, 15 000 детей не знают, что такое мир. И вместо мирного неба они видят бетонный потолок темного подвала.

Недавно меня тронула фотография мамы из Киева. Когда ракета попала в жилой дом, она накрыла новорожденную дочь, защищая ее от обломков. Изрезанную осколками женщину СМИ уместно назвали Киевской Мадонной.

Есть и другие дети, которые, кроме ужасов этой войны, страдают еще тяжелыми болезнями. Бомбоубежища стали онкологическими заведениями для детей, больных раком.

Некоторые наши маленькие пациенты имели всего две-три дозы химиотерапии, когда началась война. Для них все прервалось — и их прогноз выглядит мрачным.

После моей просьбы о помощи Украина эвакуирует детей с неизлечимыми болезнями или другими тяжелыми состояниями в безопасные места в Западной Европе. Им нужно одержать собственную победу, пока мы, родители, одержим для них общую победу.

Из-за войны половина украинских детей стали “международно перемещенными лицами”. Сейчас вы увидите многих этих детей в своей стране — детей со взрослыми глазами, потому что они видели смерть.

Если вы видите таких детей и таких матерей, чьи родители остаются здесь защищать страну, помогите им снова согреться. Покажите им, что на свете есть безопасные места и порядочные люди: люди, не радующиеся чужой боли.

Происходящее в Украине — это не только преступление Путина. Он выкрикивает приказы. Его солдат посылают на убийство — тысячи молодых парней и мужчин: самих сыновей и родителей. Их собственная воля подавлена.

Я спросила у российских матерей: как им то, что их сыновья убивают наших детей. Бросают на них бомбы, кромсают минометами. Ни одна мать не хотела бы, чтобы ее ребенок был убийцей детей. Даже ни за какие щедрые вознаграждения, обещанные Путиным.

Но пока я слышу только глухое молчание от русских матерей. Они напуганы или безразличны? Даже представлять не хочу, потому что не знаю, что хуже.

Когда в России говорят, что их войска не причиняют вреда мирному населению, я прошу показать им фотографии детей, похищенных у нас.

Покажите им лица украинцев, которые только что начав дышать, были жестоко лишены возможности вырасти.

Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы убедить российские войска прекратить огонь? Сколько детей должны быть убиты российскими солдатами, прежде чем их матери выступят против этой войны?

Прошу помнить и повторять эту страшную истину: русские захватчики убивают украинских детей. Расскажите это российским матерям, чтобы они знали, на что отправляют своих сыновей в Украину.

Покажите эти лица русским женщинам и напомните им, что их мужья, братья, соотечественники убивают украинских детей — таких же, как у них. Напомните им, что молчание делает их соучастниками этих смертей.

Позвольте закончить на другой ноте. Как мама, я стараюсь вдохновлять своих детей. Как первая леди Украины, я надеюсь вдохновить детей моей страны. Но именно меня вдохновляют дети и матери Украины. Скажу вам: они невероятны.

На днях волонтеры из украинского города Берегово — на границе с Венгрией — помогли беженке из Мариуполя пересечь границу в безопасное место. Ее звали Светлана, она была учительницей.

После недель постоянных обстрелов в подвале своего дома эта изнуренная женщина имела на руках не менее четырех детей. Только один из них был ее собственный.

Вторым ребёнком был сын ее сестры. Ее сестра выбежала из дома искать воду и не вернулась. Третий ребенок был соседским, его родители также были убиты. Четвертым была сирота, которую Светлана подобрала на улице, подбегая к эвакуационным автобусам.

Благодаря Светлане живы четверо украинских детей.

Вот какая настоящая украинская мать — и я ей кланяюсь.

Она получила около 25 ранений, однако ребенок остался невредимым. Украинская Мадонна: история киевлянки, которая спасла ребенка, прикрыв его собой.