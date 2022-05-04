Мир чудом избежал ядерной катастрофы: эвакуированный мэр Энергодара о ситуации в городе

Он полтора месяца пытался управлять 50-тысячным городом, несмотря на давление оккупантов, которые спровоцировали там гуманитарный кризис и едва не совершили взрыв ядерного реактора.

В настоящее время мэр Энергодара Дмитрий Орлов уже в Запорожье, куда его втайне эвакуировали украинские спецназовцы.

Немного об этой спецоперации и о том, что сейчас происходит в захваченном рашистами стратегическом городе, он рассказал лично.

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— Пан Дмитрий, как вам удалось выбраться из Энергодара, где несколько недель назад из-за неповиновения захватчикам оккупанты объявили на вас охоту и вы исчезли из информпространства — никаких сообщений в вашем Telegram-канале и видеообращений к горожанам?

— Да, несколько дней назад я приехал в Запорожье. К сожалению, детали спецоперации по моему вывозу из Энергодара, по просьбе спецслужб, я обнародовать не могу. Ведь есть надежда, что этим каналом эвакуации можно будет воспользоваться еще не раз.

— Какова была ваша первая мысль, когда наши ребята, которые вас оттуда тайком вывозили, сказали, что все, можно выдохнуть?

— Когда я увидел ребят из ВСУ, увидел украинские флаги, конечно, что это была безумная радость и адреналин в крови, которого было немало.

Хотелось выбежать из машины и обнимать наших бойцов, которие защищают страну.

Кстати, когда мы пересекали серую зону, там были мощные обстрелы, и последний блокпост оккупантов был полностью разбит. Когда я увидел, что они убегают оттуда, бросая оружие и свои лохмотья — это тоже очень приятные воспоминания.

— Ваша семья с вами сейчас в Запорожье?

— Нет, в другом городе. Жену, двух маленьких сыновей и дочь мне удалось вывезти из Энергодара еще полтора месяца назад.

— Оккупанты ворвались в город 3 марта. Какое-то время вы продолжали исполнять свои обязанности вместе с коллегами. Как это происходило в условиях оккупации?

— Наверное, тому, кто не был в оккупации, трудно представить, как идет жизнь в городе, где постоянно присутствуют солдаты другой страны. Мне кажется, что нас в течение месяца отбросили лет на 30 назад. Имею в виду постоянные очереди всюду, отсутствие лекарств, продуктов питания, средств гигиены.

Сначала русские военные, среди которых были такие типичные русские, “кадыровцы” и “днр-овцы” (последние, кстати, самые агрессивные), заезжали в город иногда и на отдельные захваченные ими объекты. К примеру, здание СБУ.

Затем, их становилось все больше: сначала они заселялись в отели, потом уже в квартиры горожан, выехавших с оккупированной территории. И вот, наконец, они захватили мэрию. Приходили несколько раз в сутки, постоянно ставили какие-то условия и склоняли нас к сотрудничеству.

Одно из условий — удалить официальный Telegram-канал городского головы, который позиционировался как безусловно проукраинский.

К нашему счастью, они не очень разбираются во всех этих IT-технологиях, поэтому нам удалось сохранить этот канал в информпространстве. С помощью него мы сообщали людям об организации проукраинских митингов, а они, кстати, были многочисленными, и актуальных новостях Энергодара.

Правда, нам с коллегами пришлось налаживать свою работу по поддержанию жизнедеятельности всего города дистанционно и общаться через мессенджеры.

— Несколько недель перед эвакуацией вы скрывались, потому что рашисты объявили на вас охоту. Как и где проходило ваше подполье?

— У рашистов по отношению к представителям органов местного самоуправления была четкая позиция — либо они склоняют их на свою сторону, либо это люди, которые им не нужны и даже мешают.

После того, как оккупанты узнали, где я живу, я покинул квартиру, выключил мобильный телефон и постоянно менял местонахождение.

Потому что перед глазами была история с моим первым заместителем Иваном Самойдюком, которого похитили за проукраинскую позицию и доставку гуманитарной помощи в город и который уже 45 суток находится в плену. И они даже не говорят о перспективах его освобождения или обмена.

Так что мое похищение оккупантами ставило под угрозу существование всех коммунальных учреждений и бюджетных предприятий. Поэтому в ЗОВА приняли решение о моей эвакуации в Запорожье.

— Сейчас вы продолжаете исполнять свои обязанности мэра Энергодара уже в Запорожье. Чем вы занимаетесь?

— Здесь задач немало. В первую очередь эвакуационная составляющая, потому что многие энергодарцы хотят выехать на подконтрольную Украине территорию. А транспортная логистика сложная: оккупанты сплошь и рядом не пропускают колонны в сторону Запорожья.

Второе — это гуманитарная составляющая: доставка лекарств, продовольствия, запчастей, химических реагентов для работы коммунальных предприятий. Например, на днях мы доставили около 600 гуманитарных наборов, которые будут распределяться среди лиц с инвалидностью первой и второй группы, которых в городе более двух тысяч. Но, по крайней мере, хоть какую-то часть мы обеспечиваем.

— А как в городе с наличкой, потому что ее не хватает на всех временно оккупированных территориях?

— Здесь, как и везде, где есть рыночная экономика. Если есть спрос, то обязательно будет и предложение. Поэтому энергодарцы (еще раз напоминаю, что нас отбросили на 30 лет назад) вспомнили, кто такие “менялы”.

Эти дельцы уже самоорганизовались и под некий процент устраивают обмен безналичных средств на наличные деньги. Такса — 10% от суммы.

— Дмитрий, наверное, вы, так же как и все в Украине и не только, вздрогнули, когда рашисты во время захвата города принялись строить из танков по атомной станции. Есть ли у вас предположение, зачем они это делали?

— Это вообще первый случай в истории, когда вооруженная агрессия была направлена против действующей атомной станции, самой большой в Европе, кстати. Мне, например, непонятно.

Я несколько лет работал на ЗАЭС, я понимаю происходящие там процессы. Поэтому когда военные заезжают на танках и начинают вести огонь по атомной станции, это может закончиться по-разному.

На этот раз нам всем повезло. Ну, у меня такое мнение, что они даже не представляют, куда они приехали. Там могли произойти такие события, по сравнению с которыми Рыжий лес в Чернобыле мог бы показаться цветочками.

— Несколько недель назад, еще до вашей эвакуации, в Энергодаре появился псевдомэр, который своим “указом” уволил вас с должности и устроился в вашем кресле. Что о нем можете сказать?

— Ну, это бывший депутат горсовета от ОПЗЖ Андрей Шевчик, никогда не скрывавший своих пророссийских взглядов. Думаю, этого достаточно для характеристики.

Сначала его привели ко мне и сказали, что это будет твой помощник. Но сразу стало очевидно, что он договорился с оккупантами и ради должности будет сливать им всю информацию. Так что никаких иллюзий насчет этого человека у меня не было.

Сейчас его возят на бронированном автомобиле с несколькими автоматчиками. Наверное, опасается за свою жизнь, потому что сейчас в Энергодаре рашисты давят на всех более-менее заметных предпринимателей, чтобы выжать из них деньги или вообще забрать бизнес.

— Вы надеетесь вернуться в Энергодар?

— Я вижу, как работают ВСУ, я видел, какой огонь в глазах наших бойцов, особенно тех, которые так же были вынуждены уехать из Энергодара и сейчас защищают нашу землю.

Я уверен, деоккупироваными будут все наши территории. И я уверен, что я вернусь. В ближайшее время.

Напомним, ранее экс-глава разведки Николай Маломуж рассказал о возможных сценариях развития войны и ситуации в Украине.