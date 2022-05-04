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Світ лише дивом уникнув ядерної катастрофи: евакуйований мер Енергодара про ситуацію в місті

Андрій Почтєв 04 Травня 2022, 20:00
Дмитро Орлов
Фото: Facebook

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