Україна

За відмову наступати — погрожують розстріляти. Нові перехоплені розмови окупантів від СБУ

Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV 03 Травня 2022, 23:00

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