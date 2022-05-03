За відмову наступати — погрожують розстріляти. Нові перехоплені розмови окупантів від СБУ

Служба безпеки України встановила особи 900 російських окупантів. Також перевіряють причетність ще понад двох тисяч російських військових до звірств на Київщині.

І в цьому нам допомагають перехоплені розмови. Раніше ми розповідали про те, що окупанти жалілися, що трупи росіян нікуди не вивозять. А сьогодні вже дізналися, чому так відбувається.

Виявляється, що тіла загиблих все ж вивозять, але потайки й невеликими партіями.

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Окупант: — Їх маленькими пачками, розумієш? Щоб народ не шокувати. Ось чому. Вночі, розумієш?

З розмови можна зрозуміти, що тіла російських солдатів збирають в анексованому кримському місті Джанкой, а вже звідти відправляють у Росію.

Проте росіяни, які не хочуть загинути, масово відмовляються виконувати накази.

Співрозмовник: — Як справи у тебе?

Окупант: — Та ми тут влипли! Відмовились від усього, розумієш? І нас тут тримають взагалі жорстоко, майже до розстрілу.

Виявляється, що окупанти погрожують розстрілювати своїх же росармійців, які відмовляються йти в наступ. Проте ті не виявляють жодного бажання. Кажуть, що йти під саму артилерію не хочуть, краще вже втекти.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну та вбивати мирне населення. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Одесі після ракетних обстрілів.